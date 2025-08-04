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企鵝比台灣還會談判？福克蘭群島關稅從41％降至10％…網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
川普大降福克蘭群島關稅成社群熱話題，網友瘋狂拿「企鵝比人會談判」自嘲，嘲諷國際談判實力，連台灣20%都輸給「企鵝10%」成社群迷因。(路透)
川普大降福克蘭群島關稅成社群熱話題，網友瘋狂拿「企鵝比人會談判」自嘲，嘲諷國際談判實力，連台灣20%都輸給「企鵝10%」成社群迷因。(路透)

美國總統川普一紙行政命令，讓偏遠的福克蘭群島（Falklands Islands）從原本面臨41%高額關稅，一舉降至10%，被戲稱「企鵝比人多」的島嶼一夕成為關稅談判最大贏家。消息一出，社群瞬間炸鍋，PTT網友一片狂酸「企鵝才是真正的談判高手」、「人都輸給企鵝了」。

根據報導，川普原先對福克蘭群島開出高達41%的重稅，震撼全球，當地不僅人口僅3500人，企鵝數量還比人多。外界憂心重稅會讓當地經濟難以生存，畢竟去年福克蘭對美出口達2740萬美元，主力商品是非魚片冷凍魚類。不過，7月30日行政命令一出，稅率直接調降31個百分點，成為近期稅率降幅最大的地區之一。

同時，川普也將南極附近無人居住、只有企鵝的赫德島、麥唐納島納入關稅範圍，讓所謂的「企鵝關稅」話題在社群間引爆。有人開玩笑「企鵝都比你會談」、「選個企鵝都比談判團隊有用」，還有人直呼「企鵝才是國際談判專家」、「福克蘭島輸給只有企鵝的島」。

網友留言風向也極其一致，「企鵝繳10%」、「連企鵝都不如」、「台灣還談20%，企鵝只要10%」、「企鵝贏麻了」、「人類輸給企鵝」、「企鵝MVP」、「下次派木柵動物園的企鵝去談判好了」等，各種花式自嘲、反諷湧現。有網友指出：「降幅比科技新跪島還多」、「談判輸企鵝，太丟臉」；也有人反問「3500人是要擔心三小啦」，諷刺部分國家談判條件。

更有一派人將焦點放在產地洗白風險，「這根本洗產地專用」、「這種島不多課點洗產地，過沒多久就會變世界奇蹟點」；還有人反推建議「台灣可以去赫德島設廠有搞頭嗎」、「工具機廠快去設廠」，一波波創意提案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

企鵝 川普 關稅

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