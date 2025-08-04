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川普開除勞動統計局長掀爭議！美國「數據信任危機」網友炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
川普開除勞動統計局長事件掀美國「數據信任危機」，經濟學者與網友熱議BLS修正幅度與政府公信力，從「香蕉共和國」批評到統計制度未來走向，全民焦點齊聚美國就業數據真實性。（美聯社）
川普開除勞動統計局長事件掀美國「數據信任危機」，經濟學者與網友熱議BLS修正幅度與政府公信力，從「香蕉共和國」批評到統計制度未來走向，全民焦點齊聚美國就業數據真實性。（美聯社）

美國7月非農就業數據大失預期，更爆出5、6月合計下修26萬人的大幅異動，總統川普震怒，隨即開除勞動統計局（BLS）局長麥肯塔佛，引發經濟學界強烈反彈。諾貝爾獎得主克魯曼痛批這是「香蕉共和國」作風，前財長桑默斯也直指這是極權國家的行徑，質疑官方數據將因此失去公信力。

根據BLS公布，美國7月非農新增7.3萬人，遠低於市場預期，先前兩月還出現罕見大修正。川普不滿，指控BLS「動手腳」讓政府難堪，火速撤換局長。克魯曼直言，BLS長期被視為經濟黃金標準，這次人事風暴恐讓數據未來再難獲信任，民間調查可能成為參考主流。

對於川普的作法，經濟學者齊聲批評。桑默斯強調，「只因數據難看就開除主管，是極權國家才會做的事」；哈佛教授佛曼也直言，這將對決策單位與金融市場產生深遠負面影響，警告美國正步上希臘、阿根廷過去假數據惡果的不歸路。

網友反應則一面倒熱烈討論，質疑BLS修正幅度過大、數據可靠性不足，也有人冷嘲熱諷美國逐漸向中國、台灣「校正回歸」看齊。有留言說「可信(X) 樂觀(O)」、「別讓皇上不開心」、「台灣為啥要跟香蕉共和國做生意」、「修正90%這個機構好像也不太重要」、「局長不過是背鍋俠」、「初步跟最終有落差可以理解，但初步跟結果落差十倍，被炒魷魚很正常」、「以後就不會修正了，跟中國一樣都是正確的數據」、「解決提出問題的人」等。

也有一派網友關注統計修正的合理性，「數據修改都有法源和慣例依據」、「美國那麼大還能每個月第一時間估出來已經很強了」。部分則點出台美異曲同工，「主計總處厲害，都會看風向統計」、「現在幹嘛調查，直接問他數據要開多少比較快」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 非農就業

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