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傳台灣擬「增購美牛、穀物」換降關稅 農業部：細節交由外交部說明

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣傳出將用增購美牛穀物作為關稅談判籌碼，農業部回應細節由外交部統籌，社群熱議條件透明度與實質影響。圖／聯合報資料照片
台灣傳出將用增購美牛穀物作為關稅談判籌碼，農業部回應細節由外交部統籌，社群熱議條件透明度與實質影響。圖／聯合報資料照片

總採購額上看100億美元。對此，農業部僅回應由外交部籌組採購團，細節請洽外交部，對相關傳聞並未正面證實或否認。

消息曝光後，社群討論度大增，不少網友調侃「秦始皇吃朝天椒，贏麻了」，認為談判團這波操作降關稅12%值得肯定，也有人反諷「保密、蓋牌」，質疑條件不透明。有留言認為美牛、穀物早已進口，沒什麼好交換，還有人直說「反正說實在也不太信任台灣農產品了」、「班班有牛吃，阿兵哥加菜」。

部分網友則點出進口農產品競爭激烈，價格調整影響有限「美國農產品價格本來就很殺，量又大，不用洗產地就夠打了」、「農產品零關稅真的沒影響，一切都是政府想護選票而已」。

也有人戲謔「便宜美牛趕快來，我一定買爆」、「水果太少了，櫻桃、藍莓、覆盆子也來一點」。

最後，也有網友質疑資訊模糊、細節交接「農業部說問外交部，外交部說問經濟部」、「每個國家都開放，有那麼多美牛稻米可賣嗎？」更多人呼籲政府資訊公開透明，別讓社會在「傳、恐、疑」中持續發酵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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