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汽車公會反對降美車關稅 PTT酸：保護廢產業還要多久？

聯合新聞網／ 綜合報導
汽車公會反對貿然調降美車關稅，強調產業背後30萬勞工利益，但社群多數聲音認為國產車長年保護缺乏競爭力，期待市場開放與更多元進口選擇。記者許正宏／攝影
汽車公會反對貿然調降美車關稅，強調產業背後30萬勞工利益，但社群多數聲音認為國產車長年保護缺乏競爭力，期待市場開放與更多元進口選擇。記者許正宏／攝影

美韓關稅落定15％，韓國同時全面開放汽車市場，讓美國車得以進入。對於台灣若比照辦理，汽車公會明確表態反對，認為貿然調降關稅將威脅國內2500家工廠、30萬勞工的就業穩定。汽車產業主管則分析，美系車款在台市占率有限，主因消費習慣、車型設計與維修等問題，但坦言長遠看可能加速台灣車市結構轉型，也帶來更多外國車商新契機。

不過，公會強調國產車供應鏈生態脆弱，若未有配套就貿然開放，恐「自毀長城」。他們認為台灣車廠在AI、電動車、智慧座艙等已具競爭潛力，應給產業更多緩衝與政策支持。

針對汽車公會反對調降美車關稅的表態，PTT上出現高度反彈，不少網友直批台灣汽車產業長年受到過度保護，卻難見明顯成長。他們留言「養多久了？是還要養多久？」「國產車就下去吧 扶植幾年弄不出什麼」「沒有競爭力還敢要保護？」「這群汽車業是趴著台灣吸血吧」，強烈質疑保護政策只讓產業原地踏步。

同時，也有不少聲音強調降關稅對全民更有利。社群認為：「為了30萬人犧牲2300萬消費者？」「支持汽車進口關稅0%」「國產車售價勘比進口車，根本利潤定太高」，希望能透過開放市場帶來更多元選擇與合理車價，不再讓消費者成為保護政策下的犧牲品。

另外，部分網友則針對產業結構與數據提出質疑：「30萬人含賣便當的嗎？」「台灣自有國產車一年有三十萬輛嗎？」「汽車產業就是靠關稅保護賺錢」。更有聲音認為，與其繼續保護，不如推動產業升級轉型：「直接做無人機或轉型AI車啊」「半導體缺人，汽車業就收一收吧」，呼籲產業趁機變革，與國際接軌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 關稅 半導體 市占率 供應鏈 汽車產業

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