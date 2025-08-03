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台美關稅「還有降的機會？」鄭麗君回台無新進展 網嘲：飛了5趟結果是空

聯合新聞網／ 綜合報導
美國對台灣加徵20%關稅引發爭議，行政院副院長鄭麗君清晨返台稱「持續努力談判」，但關稅落點與談判細節仍未見端倪，引發網友質疑與批評。（中央社）
美國對台灣加徵20%關稅引發爭議，行政院副院長鄭麗君清晨返台稱「持續努力談判」，但關稅落點與談判細節仍未見端倪，引發網友質疑與批評。（中央社）

美國日前宣布對台灣徵收20%關稅，震撼全台，總統賴清德強調這僅是「暫時性」，仍有後續談判空間。隨後留在美國多時的行政院副院長鄭麗君，今（3日）清晨終於返台。她表示，談判工作「仍需努力不懈，期盼能爭取更優惠的稅率」，但外界最關心的談判內容，依舊未見具體成果。

根據中央社報導，鄭麗君5點21分搭長榮班機抵台，被媒體問及談判成果時回應：「談判過程還在進行中，我們會繼續付出努力，力求爭取到更理想的稅率。」不過相關細節依舊保密，未透露任何進展。

另一方面，美國貿易代表葛里爾日前受訪時表示，川普總統年底前最多只會再談成少數協議，且對台灣是否能在8月7日關稅生效前完成協議，僅淡淡回應「這不是我的重點」。目前外界觀望氣氛濃厚，市場對最終落點仍無明確答案。

不少人批評來回多趟卻毫無新意「那就是出門郊遊阿 20%感謝川普手下留情」、「飛這麼多次不知道要多少錢」、「可以幫我超買煙酒嗎」、「飛來飛去都一樣的話 到底在幹嗎」、「談判可以來回飛5次也太爽」、「談了4個月沒談好也能被拿來說嘴了 笑死」。

也有網友質疑透明度與實質談判進度：「政府都帶自己人不用其他人 然後全部都不公開 現在還要被禽類說不准懷疑政府 台灣人只能抹黑等結果 待宰羔羊」、「來來回回幹嘛」、「說繼續努力表示還要再飛好幾趟？商務機票不用錢對吧」、「都回來了還能談什麼」。

甚至有人嘲諷哲學系談判「最好哲學系談判會很難纏 哲學系講話是根本沒人聽得懂吧」、「聽君一席話，如聽一席話，不愧是哲學系的」、「有講跟沒講一樣 還是蓋牌」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 川普 鄭麗君 賴清德 行政院

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