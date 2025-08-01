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台灣關稅比日韓多5％是什麼概念…網熱議：付一堆錢才15％確定要補？
美國宣布對台灣課徵20％對等關稅，較日本、韓國的15％高出5個百分點，引發PTT股板網友一陣討論，有人質疑這樣的差距是否會讓美國買家轉向日韓貨品，也有人好奇為什麼台股表現沒想像中崩跌。
原PO在發文中表示「產品一樣，關稅差5%，會不會美國買家就直接選日韓的貨了？」也點出即便台股盤中跌幅有限，但心裡還是擔心影響會不會被低估。
針對這個議題，部分網友認為市場已經反映，「市場已經告訴你了 bro」、「開低走噴的概念」。有一派認為「台灣電子產品多還是半導體豁免，20%只有傳產受影響」、「高科技有完整供應鏈，美國不是說換就能換」。也有人酸道「韓國付一堆錢才15%，你要付錢補這5%嗎」、「開發票給美國，日韓免發票」等。
但不少留言指出5％差距在大量採購下是筆大錢，「多5%要多繳5～60億美金關稅吧」、「產品一樣是我也選日韓貨」、「從國家的角度，花四千億美元降5%就不如20%就好」。更有網友認為「這又不是科技業的關稅，低毛利的傳產拚不過其他國家」、「台灣就被歸類跟菲律賓、越南、泰國同等級」。
還有一派人強調，台灣的優勢在於「一條龍供應鏈」與品質，但也有網友點出：「同樣東西A店賣100，B店賣95，95%的客人都會選B。」
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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