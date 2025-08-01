川普對巴西關稅大逆轉…50％高稅一夕降回10％ 被嗆：欺善怕惡？
美國總統川普日前宣布對巴西大部分商品徵收50%關稅，理由是「政治報復」前總統波索納洛遭審判，不過最新白宮關稅清單卻將巴西稅率大降至10%，一來一往引發國際輿論譁然。
原先川普於7月30日簽署行政命令，明定新稅率下週生效，但排除巴西多項出口主力如商用飛機、能源與柳橙汁。外界解讀，巴西總統魯拉直言「不怕得罪川普」，更稱「貿易就坐下談，不能混為一談」，強硬態度獲得不少網友力挺。
PTT上，不少人質疑美國「欺善怕惡」，留言如「川普一直都是欺善怕惡阿」、「反觀有些人 急著向川普輸誠」、「台灣敢不敢也反悔」、「日韓怎麼不硬起來 送幾千億美是盤子嗎」，更有人戲稱美國「為了咖啡軟了下來」。
不少網友對於台、美、日、韓間談判差異議論紛紛，直指台灣「跪得最快」，而巴西反而以硬碰硬拿到更低稅率。還有網友笑稱：「關稅就是看TACO川的心情，今天談好，明天翻臉。」
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