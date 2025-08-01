關稅20％要投資台還是美股？網給出答案：美國搶劫全世界能不噴嗎

台美對等關稅拍板20%，不少投資人瞬間陷入「資產該怎麼配」的疑惑。有網友坦言，台積電、輝達原本各配一半，現在關稅比日韓高，台灣只跟東南亞同級，真的還適合買台股嗎？

觀察PTT回應，大部分網友幾乎一面倒喊「美股」才是王道：「美股吧，就算不漲，台幣應該也要走貶」、「美股短多長多，台股短空長小多」、「美國最近巨頭財報超級亮眼」、「100%美股好嗎Make American great again」。

還有人認為，美股就是吸全球資金的終極收割者「搶劫全世界，美股能不噴嗎」、「買美股搶劫全世界」、「全世界都去美國投資，聰明的都懂」、「川普買幣我就買幣」。

也有網友關心，台積電ADR跟本尊該怎麼選？有人覺得「ADR意義不大，還是拿去買NV（輝達）比較實在」，甚至還有人建議「先買台股GG再質押出現金去買美股」。

另有網友「台股比美股有趣多了」、「兩邊投啊，台股做空，美股做多」有人則直言「玩美股快樂多了，台股死人盤」、「自從玩美股，每天都睡得很舒服」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。