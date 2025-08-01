20％關稅為啥台股沒殺下去！利空沒來盤面氣氛大反轉？

台美關稅稅率一度傳出20%，讓不少投資人原本預期台股開盤要大跌、甚至「一堆跌停」。不過開盤後，市場卻遠比想像中穩健，討論區一早充滿了各種驚訝與疑惑：「說好的超級利空呢？」

不少網友直言，「國安基金還沒退場喔」、「四大基金擋在那邊，是要怎麼跌」，大家普遍認為有官方資金撐盤，就算遇到利空也不至於崩盤。還有人笑說：「主力拉上來，不可能這麼快跌。」

另一派認為，關於20%關稅的風險，其實市場早已反應在股價裡，「大戶出貨中，當然不能那麼快跌」、「散戶是嚇到空手，籌碼乾淨穩定」。也有推友強調「多頭市場，所有利空都是買進機會」，主力可能會趁機拉抬吸引追價。

部分投資人則擔心「等11:30之後再看」，「先拉一波讓主力先逃，然後中午再下殺坑殺散戶」，提醒行情可能還有變數。還有人質疑「國安基金一旦退場，才是真正考驗的開始」。

有的笑看市場抗跌，有的則繼續等著「利空出盡」後的拉回。台股短線或許未如預期劇烈下殺，但資金動向、籌碼結構與官方護盤力道，依舊牽動多空情緒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。