關稅從32%降到20％卻還比日韓高！網直言：條件都沒公開無法判斷利多利空

台灣關稅自32%下修至20%，消息一出立刻引爆PTT討論。表面上看來幅度不小，但與日韓的15%相比，台灣依舊「矮人一截」，且官方強調這只是「暫時性」，未來還能再協商，讓網友普遍感到困惑。

原PO於股板發文，質疑這波降稅到底算不算利多？他指出，若只看降幅，應該是大好消息；但比較條件卻又遜於鄰國，加上賴總統稱仍可協商，讓市場信心更添不確定感。

不少網友重點放在資訊透明度，紛紛留言「條件都沒公開 根本無法判斷利多利空」、「如果不錯昨天晚上就宣布了」、「你要知道台灣給了什麼啊」、「附加條件還沒出來無法判斷」、「重點產業都沒公布，呵呵」，質疑背後細節還有待釐清。

也有網友用KUSO語氣回應「不是漲就是跌，選我正解」、「市場永遠是對的」、「你手上有的漲就是利多，你手上有的跌就是利空」，還有人直言「問就是空」、「比日韓高就是gg 懂嗎」，顯示部分投資人對市場走勢仍抱持高度不信任。

整體討論風向以「資訊不透明」為主，不少人關注官方後續會否公布更完整的談判條件，以及台灣是否有機會爭取更低稅率。市場最終怎麼走，大家都在等官方和盤中表現給答案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。