快訊

準「白鹿颱風」上午8時生成！曝最新路徑 恐引進更強的西南氣流

台灣關稅20％！台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食曾被人抱怨像「餿水粥」 死者疑其父

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅從32%降到20％卻還比日韓高！網直言：條件都沒公開無法判斷利多利空

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣關稅從32%降至20%，細節未明引PTT網友熱議「是利多還是利空」，焦點全放「條件沒公開」與未來市場變化。圖／聯合報系資料照片
台灣關稅從32%降至20%，細節未明引PTT網友熱議「是利多還是利空」，焦點全放「條件沒公開」與未來市場變化。圖／聯合報系資料照片

台灣關稅自32%下修至20%，消息一出立刻引爆PTT討論。表面上看來幅度不小，但與日韓的15%相比，台灣依舊「矮人一截」，且官方強調這只是「暫時性」，未來還能再協商，讓網友普遍感到困惑。

原PO於股板發文，質疑這波降稅到底算不算利多？他指出，若只看降幅，應該是大好消息；但比較條件卻又遜於鄰國，加上賴總統稱仍可協商，讓市場信心更添不確定感。

不少網友重點放在資訊透明度，紛紛留言「條件都沒公開 根本無法判斷利多利空」、「如果不錯昨天晚上就宣布了」、「你要知道台灣給了什麼啊」、「附加條件還沒出來無法判斷」、「重點產業都沒公布，呵呵」，質疑背後細節還有待釐清。

也有網友用KUSO語氣回應「不是漲就是跌，選我正解」、「市場永遠是對的」、「你手上有的漲就是利多，你手上有的跌就是利空」，還有人直言「問就是空」、「比日韓高就是gg 懂嗎」，顯示部分投資人對市場走勢仍抱持高度不信任。

整體討論風向以「資訊不透明」為主，不少人關注官方後續會否公布更完整的談判條件，以及台灣是否有機會爭取更低稅率。市場最終怎麼走，大家都在等官方和盤中表現給答案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 川普 日韓 賴清德

延伸閱讀

「送了什麼才有20％？」台灣被列20％關稅 網一面倒關注細項

20％關稅還有救？白宮釋出「最後機會」談判訊號 網酸：賴清德有川普電話嗎

00878公告配息0.4元！網嘲「左手換右手」：股價跌到心很痛

20％只是「暫時」？賴清德11：30開記者會…網酸：大關稅大成功

相關新聞

關稅從32%降到20％卻還比日韓高！網直言：條件都沒公開無法判斷利多利空

台灣關稅自32%下修至20%，消息一出立刻引爆PTT討論。表面上看來幅度不小，但與日韓的15%相比，台灣依舊「矮人一截」，且官方強調這只是「暫時性」，未來還能再協商，讓網友普遍感到困惑。 原PO

20％只是「暫時」？賴清德11：30開記者會…網酸：大關稅大成功

美國正式通知台灣適用20%對等關稅，總統府今早宣布將於11:30召開「因應美國對等關稅政策」臨時記者會，親自說明「暫時性20%稅率」及最新談判進度。面對與日韓仍有5%落差，官方強調「後續還有機會再談降

川普關稅20％只是暫時？郭哲榮：賴總統證實仍有降稅機會…台股利空有望出盡

美國總統川普宣布台灣關稅為20%，引發市場高度關注。分析師郭哲榮最新貼文指出，雖然這個數字落在他原本預期的15-20%區間，但仍非昨日預告的15%。他坦言，即使台灣積極赴美投資、台幣大幅升值，最終仍未

20％關稅還有救？白宮釋出「最後機會」談判訊號 網酸：賴清德有川普電話嗎

8月1日美方關稅新制即將生效，白宮官員公開表示，距離最後期限仍有數小時，各國領袖還能致電白宮，爭取和川普總統進行最終協商。這段「還可以打電話」的時間窗口，讓台灣社群瞬間炸鍋，網友開始討論「賴清德有川普

台灣關稅20％生效…網友認為還有得談！最終稅率未定？觀察：應只是暫時方案

美方公布對台關稅20%，市場議論聲不斷。不少網友認為，這個20%更像是臨時措施，並非最終拍板。回顧日韓先前的25%，最終都談到15%才定案，台灣同樣有協商空間嗎？社群上「應該還可以談」的氛圍濃厚。

「送了什麼才有20％？」台灣被列20％關稅 網一面倒關注細項

美國總統川普於7月31日簽署新行政命令，台灣被正式納入20%調整後關稅國。根據白宮公布的名單，台灣與印度、越南、斯里蘭卡等國並列「20%稅率國」，未能獲得豁免，象徵台美談判結果正式塵埃落定。儘管比先前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。