20％只是「暫時」？賴清德11：30開記者會…網酸：大關稅大成功

美國正式通知台灣適用20%對等關稅，總統府今早宣布將於11:30召開「因應美國對等關稅政策」臨時記者會，親自說明「暫時性20%稅率」及最新談判進度。面對與日韓仍有5%落差，官方強調「後續還有機會再談降稅」。網友則關注實際條件與未來走向。

總統賴清德表示，這次20%為暫時性關稅，主因是台美雙方尚未完成總結會議，只要後續協議有突破，就有機會再調降稅率。賴總統也感謝談判團隊努力，強調堅守國家、產業、民眾利益，技術性磋商已完成，後續還會協商供應鏈、232條款等議題。執政團隊會再接再厲爭取更佳條件。

面對政府宣布11:30召開記者會，PTT網友一早便議論紛紛。有人認為「還要等到11:30喔？」、「開記者會看起來穩了」、「就怕開完記者會繼續跌」、「盤中刺激哦」、「公關災難！你11:30開記者會之前發文幹嘛？」、「還要拖到11:30？」等，普遍流露出等待與質疑情緒。

也有不少網友直接嘲諷政策內容，「大關稅大成功」、「說明送什麼啦」、「總之不送幾兆台幣是底線」、「奇怪不是都美國說的算嗎…」、「這種講話調性越來越像對岸了」，針對暫時性稅率的說法表示不信任。

另外一派則專注於細節，「20沒其他送錢很好呀 幹嘛繼續談？」、「汽車保健食品0關稅了沒啦」、「232接下來兩星期才會公布 232=會再半導體加徵關稅」、「重點產業都沒公布，呵呵」，希望政府能對實際讓步內容與產業細節給出更多交代。

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