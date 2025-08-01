快訊

準「白鹿颱風」上午8時生成！曝最新路徑 恐引進更強的西南氣流

台灣關稅20％！台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食曾被人抱怨像「餿水粥」 死者疑其父

20％只是「暫時」？賴清德11：30開記者會…網酸：大關稅大成功

聯合新聞網／ 綜合報導
總統府將於11:30針對「台灣暫時性20%關稅」舉行記者會，PTT熱議官方解釋及後續降稅空間，聚焦談判條件與實質影響。（圖／民進黨提供）
總統府將於11:30針對「台灣暫時性20%關稅」舉行記者會，PTT熱議官方解釋及後續降稅空間，聚焦談判條件與實質影響。（圖／民進黨提供）

美國正式通知台灣適用20%對等關稅總統府今早宣布將於11:30召開「因應美國對等關稅政策」臨時記者會，親自說明「暫時性20%稅率」及最新談判進度。面對與日韓仍有5%落差，官方強調「後續還有機會再談降稅」。網友則關注實際條件與未來走向。

總統賴清德表示，這次20%為暫時性關稅，主因是台美雙方尚未完成總結會議，只要後續協議有突破，就有機會再調降稅率。賴總統也感謝談判團隊努力，強調堅守國家、產業、民眾利益，技術性磋商已完成，後續還會協商供應鏈、232條款等議題。執政團隊會再接再厲爭取更佳條件。

面對政府宣布11:30召開記者會，PTT網友一早便議論紛紛。有人認為「還要等到11:30喔？」、「開記者會看起來穩了」、「就怕開完記者會繼續跌」、「盤中刺激哦」、「公關災難！你11:30開記者會之前發文幹嘛？」、「還要拖到11:30？」等，普遍流露出等待與質疑情緒。

也有不少網友直接嘲諷政策內容，「大關稅大成功」、「說明送什麼啦」、「總之不送幾兆台幣是底線」、「奇怪不是都美國說的算嗎…」、「這種講話調性越來越像對岸了」，針對暫時性稅率的說法表示不信任。

另外一派則專注於細節，「20沒其他送錢很好呀 幹嘛繼續談？」、「汽車保健食品0關稅了沒啦」、「232接下來兩星期才會公布 232=會再半導體加徵關稅」、「重點產業都沒公布，呵呵」，希望政府能對實際讓步內容與產業細節給出更多交代。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美國 川普 半導體 總統府 賴清德

延伸閱讀

「送了什麼才有20％？」台灣被列20％關稅 網一面倒關注細項

台灣關稅20％生效…網友認為還有得談！最終稅率未定？觀察：應只是暫時方案

20％關稅還有救？白宮釋出「最後機會」談判訊號 網酸：賴清德有川普電話嗎

川普關稅20％只是暫時？郭哲榮：賴總統證實仍有降稅機會…台股利空有望出盡

相關新聞

關稅從32%降到20％卻還比日韓高！網直言：條件都沒公開無法判斷利多利空

台灣關稅自32%下修至20%，消息一出立刻引爆PTT討論。表面上看來幅度不小，但與日韓的15%相比，台灣依舊「矮人一截」，且官方強調這只是「暫時性」，未來還能再協商，讓網友普遍感到困惑。 原PO

20％只是「暫時」？賴清德11：30開記者會…網酸：大關稅大成功

美國正式通知台灣適用20%對等關稅，總統府今早宣布將於11:30召開「因應美國對等關稅政策」臨時記者會，親自說明「暫時性20%稅率」及最新談判進度。面對與日韓仍有5%落差，官方強調「後續還有機會再談降

川普關稅20％只是暫時？郭哲榮：賴總統證實仍有降稅機會…台股利空有望出盡

美國總統川普宣布台灣關稅為20%，引發市場高度關注。分析師郭哲榮最新貼文指出，雖然這個數字落在他原本預期的15-20%區間，但仍非昨日預告的15%。他坦言，即使台灣積極赴美投資、台幣大幅升值，最終仍未

20％關稅還有救？白宮釋出「最後機會」談判訊號 網酸：賴清德有川普電話嗎

8月1日美方關稅新制即將生效，白宮官員公開表示，距離最後期限仍有數小時，各國領袖還能致電白宮，爭取和川普總統進行最終協商。這段「還可以打電話」的時間窗口，讓台灣社群瞬間炸鍋，網友開始討論「賴清德有川普

台灣關稅20％生效…網友認為還有得談！最終稅率未定？觀察：應只是暫時方案

美方公布對台關稅20%，市場議論聲不斷。不少網友認為，這個20%更像是臨時措施，並非最終拍板。回顧日韓先前的25%，最終都談到15%才定案，台灣同樣有協商空間嗎？社群上「應該還可以談」的氛圍濃厚。

「送了什麼才有20％？」台灣被列20％關稅 網一面倒關注細項

美國總統川普於7月31日簽署新行政命令，台灣被正式納入20%調整後關稅國。根據白宮公布的名單，台灣與印度、越南、斯里蘭卡等國並列「20%稅率國」，未能獲得豁免，象徵台美談判結果正式塵埃落定。儘管比先前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。