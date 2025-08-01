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台灣關稅20％！台股早盤下跌逾220點 台積電開低15元

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川普關稅20％只是暫時？郭哲榮：賴總統證實仍有降稅機會…台股利空有望出盡

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮表示，20%關稅屬於暫時性措施，賴總統證實仍有協商空間，市場聚焦台股能否迎來利空出盡、持續反彈。中央社
郭哲榮表示，20%關稅屬於暫時性措施，賴總統證實仍有協商空間，市場聚焦台股能否迎來利空出盡、持續反彈。中央社

美國總統川普宣布台灣關稅為20%，引發市場高度關注。分析師郭哲榮最新貼文指出，雖然這個數字落在他原本預期的15-20%區間，但仍非昨日預告的15%。他坦言，即使台灣積極赴美投資、台幣大幅升值，最終仍未獲得與日本南韓相同待遇，甚至被歸為與越南泰國同等。

郭哲榮強調，這項消息對台股短線來說無疑是壓力，開盤預期將先大跌，台幣也會有貶值壓力，否則在出口競爭上難與日韓相比。市場焦點將轉向後續談判，能否把關稅進一步壓低到15%。

他在補充內容中進一步指出，根據賴總統最新說法，「20%只是暫時性關稅，還有可能再調降！」這與郭哲榮先前的分析不謀而合，重點在於台灣能否在後續談判中爭取更低稅率。他認為，先前台灣談判立場較強硬，若能轉趨柔軟，依然有望談到15%，畢竟連川普原本不滿的日本都成功降到15%，台灣沒理由做不到。

郭哲榮認為，若順利降稅，將是台股重大利多，最快今天就可能利空出盡。他以越南為例，指出該國被課徵20%後，股市反而大漲，顯示市場中長期仍具向上動能，台灣企業也有能力因應各種局勢。

最後，郭哲榮重申，他所有觀點都敢於事先預告，無論結果如何，大哥沒有錯，哲哲沒有錯。他強調投資人不需過度悲觀，應密切關注後續協商與市場變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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