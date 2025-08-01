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賴清德：台灣20%是「暫時性稅率」 後續達成協議可望再降

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被形容當成檸檬擠 美宣布對台課高於日、韓的20%關稅

20％關稅還有救？白宮釋出「最後機會」談判訊號 網酸：賴清德有川普電話嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
白宮官員釋出「最後機會」打電話談判訊號，網友熱議「賴清德有沒有川普電話」等趣味留言，展現社群自嘲與無力感。圖／聯合報系資料照片
白宮官員釋出「最後機會」打電話談判訊號，網友熱議「賴清德有沒有川普電話」等趣味留言，展現社群自嘲與無力感。圖／聯合報系資料照片

8月1日美方關稅新制即將生效，白宮官員公開表示，距離最後期限仍有數小時，各國領袖還能致電白宮，爭取和川普總統進行最終協商。這段「還可以打電話」的時間窗口，讓台灣社群瞬間炸鍋，網友開始討論「賴清德有川普電話嗎」、「現在還能挽救？」。

官方強調，8月1日截止時限將帶來實質影響。美方發言人李威特說明，這幾小時已經陸續有外國領袖撥打白宮電話，希望進行最後的關稅談判，代表協商大門仍未完全關上。她也提醒，所有決定都將在期限後生效，剩下的時間成為國際間「最後衝刺」。

社群留言則充滿反諷與無力感。有人說「川普沒有拿台灣來宣揚 表示沒送多少錢」、「連接都懶得接吧」、「蕭美琴不知道有沒有電話」、「我們連打電話的管道都沒有」。也有人模仿拍賣節奏開酸，「快點 最後加碼 錯過不再」、「捐款電話在這 截止時間剩下幾小時 要快」、「川普：打給我」。

還有網友乾脆開玩笑提議：「台灣送給你們 10%」、「台灣加入成為美國一州 0關稅」、「打電話給他，台灣全部送給你，加入52州」。更有人以現實面提醒，「其實錢送太多但不如培養國內企業」、「不要打電話，才不會繼續被搶更多」、「川普不會也不敢接賴桑的電話」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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