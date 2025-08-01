快訊

賴清德：台灣20%是「暫時性稅率」 後續達成協議可望再降

新莊箱屍案冥冥中巧合！都是深夜11點 確定解剖時間案情就有突破

被形容當成檸檬擠 美宣布對台課高於日、韓的20%關稅

台灣關稅20％生效…網友認為還有得談！最終稅率未定？觀察：應只是暫時方案

聯合新聞網／ 綜合報導
台美關稅暫定20%引發社群熱議，網友普遍認為這僅是臨時方案，實際協商結果仍待觀察，「應該還可以談」成為目前主流氛圍。美聯社
台美關稅暫定20%引發社群熱議，網友普遍認為這僅是臨時方案，實際協商結果仍待觀察，「應該還可以談」成為目前主流氛圍。美聯社

美方公布對台關稅20%，市場議論聲不斷。不少網友認為，這個20%更像是臨時措施，並非最終拍板。回顧日韓先前的25%，最終都談到15%才定案，台灣同樣有協商空間嗎？社群上「應該還可以談」的氛圍濃厚。

原PO指出，這次宣布的20%看起來比較像8/1開始生效的「暫時關稅」，而不是最終定案。正如美國對日韓一開始也是先公佈高稅率，再談判壓到較低水位。這次只公佈20%細節卻沒下文，認為後續應該還有討論空間，畢竟美國財政部長日前也強調「8/1不是末日」，似乎透露還有協商餘地。

針對20%暫時稅率，不少網友直言重點不在稅率本身，像是川普沒有拿台灣來宣揚 表示沒送多少錢、哲哲說15%，他失算了嗎、原本比日韓高7-8趴，現在剩5趴也算是有進步了。也有一派認為對美國三普而言，沒有最終關稅...哪天心情不好就加、隨心情浮動的關稅、川普在任一天就沒有最終稅率。

另一方面，也有網友對討論內容抱持批評態度，如果 應該 這種廢文可以不用發了好嗎、一堆壯膽文，穩ㄌ。也有人回歸理性，認為看起來是還在談，如果要送錢川普應該會敲鑼打鼓、重點是這個暫時究竟會持續多久、後面還有個半導體稅要準備公布 還有得罪受。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 關稅 半導體

相關新聞

20％關稅還有救？白宮釋出「最後機會」談判訊號 網酸：賴清德有川普電話嗎

8月1日美方關稅新制即將生效，白宮官員公開表示，距離最後期限仍有數小時，各國領袖還能致電白宮，爭取和川普總統進行最終協商。這段「還可以打電話」的時間窗口，讓台灣社群瞬間炸鍋，網友開始討論「賴清德有川普

台灣關稅20％生效…網友認為還有得談！最終稅率未定？觀察：應只是暫時方案

美方公布對台關稅20%，市場議論聲不斷。不少網友認為，這個20%更像是臨時措施，並非最終拍板。回顧日韓先前的25%，最終都談到15%才定案，台灣同樣有協商空間嗎？社群上「應該還可以談」的氛圍濃厚。

「送了什麼才有20％？」台灣被列20％關稅 網一面倒關注細項

美國總統川普於7月31日簽署新行政命令，台灣被正式納入20%調整後關稅國。根據白宮公布的名單，台灣與印度、越南、斯里蘭卡等國並列「20%稅率國」，未能獲得豁免，象徵台美談判結果正式塵埃落定。儘管比先前

台灣關稅定案20％…高於日韓！PTT炸鍋：送了4000億美金給我這結果？

白宮官網公告台灣關稅定案20%，高於日韓15%，PTT網友刷留言熱議「比鄰國高」、「還要看送了什麼」，顯示社群對產業前景和政府談判細節的焦慮與討論。

台灣關稅出爐！白宮官網公告20％高於日韓 網嘆：「被搶還要說謝謝」

台美關稅談判終於有最新進展！美國白宮31日於官網行政命令頁面公開各國關稅，台灣最終稅率確定為20%，比日本、南韓的15%還高。就在8月1日最後期限逼近之際，行政院發言人李慧芝也表示，目前談判已「幾乎只

台灣拚到關稅15％？開放農產品、汽車投資美國4000億美元…市場熱議條件划算嗎

台美關稅談判進入倒數，根據《信傳媒》與《彭博社》多方報導，台灣有望與日本、韓國一樣獲得15%的對等關稅，交換條件是對美開放農產品（如美豬、美牛、基改黃豆標示放寬）、汽車市場，並承諾投資美國3300～4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。