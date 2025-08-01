台灣關稅20％生效…網友認為還有得談！最終稅率未定？觀察：應只是暫時方案

美方公布對台關稅20%，市場議論聲不斷。不少網友認為，這個20%更像是臨時措施，並非最終拍板。回顧日韓先前的25%，最終都談到15%才定案，台灣同樣有協商空間嗎？社群上「應該還可以談」的氛圍濃厚。

原PO指出，這次宣布的20%看起來比較像8/1開始生效的「暫時關稅」，而不是最終定案。正如美國對日韓一開始也是先公佈高稅率，再談判壓到較低水位。這次只公佈20%細節卻沒下文，認為後續應該還有討論空間，畢竟美國財政部長日前也強調「8/1不是末日」，似乎透露還有協商餘地。

針對20%暫時稅率，不少網友直言重點不在稅率本身，像是川普沒有拿台灣來宣揚 表示沒送多少錢、哲哲說15%，他失算了嗎、原本比日韓高7-8趴，現在剩5趴也算是有進步了。也有一派認為對美國三普而言，沒有最終關稅...哪天心情不好就加、隨心情浮動的關稅、川普在任一天就沒有最終稅率。

另一方面，也有網友對討論內容抱持批評態度，如果 應該 這種廢文可以不用發了好嗎、一堆壯膽文，穩ㄌ。也有人回歸理性，認為看起來是還在談，如果要送錢川普應該會敲鑼打鼓、重點是這個暫時究竟會持續多久、後面還有個半導體稅要準備公布 還有得罪受。

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