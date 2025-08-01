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賴清德：台灣20%是「暫時性稅率」 後續達成協議可望再降

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被形容當成檸檬擠 美宣布對台課高於日、韓的20%關稅

「送了什麼才有20％？」台灣被列20％關稅 網一面倒關注細項

聯合新聞網／ 綜合報導
川普簽署行政命令，白宮公布台灣新關稅為20%，PTT網友熱議「比日韓高」、「競爭力堪憂」，關注政府後續配套與附加條件。（美聯社）
川普簽署行政命令，白宮公布台灣新關稅為20%，PTT網友熱議「比日韓高」、「競爭力堪憂」，關注政府後續配套與附加條件。（美聯社）

美國總統川普於7月31日簽署新行政命令，台灣被正式納入20%調整後關稅國。根據白宮公布的名單，台灣與印度、越南、斯里蘭卡等國並列「20%稅率國」，未能獲得豁免，象徵台美談判結果正式塵埃落定。儘管比先前市場傳聞的32%低，但20%的結果仍高於日韓的15%，消息一出立刻在PTT社群引發熱烈討論。

本次美方以「互惠關稅」為名，大規模重整全球貿易夥伴稅率。根據行政命令內容，台灣出口至美國的商品將面臨20%附加從價稅。與日韓相比，台灣沒被列為最高級別，卻與部分東南亞國家同級，且高於多數歐盟商品的加徵門檻。新稅率將於行政命令簽署7天後生效。官方聲明表示，此舉有助於「公平貿易」與美國製造業復興，PTT網友則對台灣企業後續壓力展開熱議。

對於台灣被歸為20%稅率，不少PTT網友火力全開，質疑聲浪集中在「日韓15%…」、「比泰國還高是在哈囉」、「這樣競爭力被搶光」等留言，憂心台灣出口在國際市場將面臨更嚴峻競爭，不少人認為這波談判結果讓台廠壓力大增。

也有網友直接表達不滿，認為「大談判大失敗」、「談這麼久只談到20%」、「20%還送錢就爛了」，對談判代表和過程提出嚴厲批評，質疑是否付出了太多卻沒有換到理想條件，甚至認為「比起預期的32%，這次成果難以接受」。

不過，社群中也有認命派及理性派網友表示，「沒送錢還能20%算不錯」、「至少沒有32%」、「20%其實還行，付不出日韓那麼多錢」，認為結果雖然不理想，但在現實條件下已算及格。同時也有人強調，「重點是有沒有附加其他」、「要看送了什麼」、「等細節才知道值不值得」。更有網友提醒，「匯率還會貶回來，關稅就不會了」、「這20%有加上先前的10%？」、「比日韓高5%，毛利不到5%的出口業直接外移」、「政府快公布台灣到底送了多少錢？」焦點轉向後續配套與細節公布。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日韓 美國 關稅

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