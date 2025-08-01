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台灣關稅定案20％…高於日韓！PTT炸鍋：送了4000億美金給我這結果？

聯合新聞網／ 綜合報導
白宮官網公告台灣關稅定案20%，高於日韓15%，PTT網友刷留言熱議「比鄰國高」、「還要看送了什麼」，顯示社群對產業前景和政府談判細節的焦慮與討論。美聯社
白宮官網公告台灣關稅定案20%，高於日韓15%，PTT網友刷留言熱議「比鄰國高」、「還要看送了什麼」，顯示社群對產業前景和政府談判細節的焦慮與討論。美聯社

美國白宮31日官網行政命令公布各國關稅，台灣最終確定20%，高於日本、南韓的15%，成為市場關注焦點。PTT今日一早相關討論串瞬間爆量，不少網友用「大成功」自嘲開場，也有人擔憂這下台股怎麼走、會不會引發大逃殺。

一名網友以「大家20趴」發文，搭配美國官網截圖，引發網友熱烈回應。有人驚呼「崩」、「比泰國高，開趴囉」，也有「台灣20%　泰國19%」的比較。不少留言直言：「比日韓高危險」、「八門全開級別」，甚至認為「這樣訂單競爭力會被日韓拿走」。更有人質疑「重點是給多少錢」、「條件還沒出來怕爆」、「到底送了什麼才有20%」。

也有網友抱持務實或嘲諷態度，認為「沒送錢其實還不錯」、「至少沒有32%」、「寧願20%也不要送幾千億美金吧」。部分網友指出，最終還是要看附加條件及哪些產業會受到波及，強調「中小企業要比較注意一下」、「主要競爭對手15%這差5%怎麼玩」。

不少網友對於台灣稅率最終高於日韓15%，甚至比泰國還高的現實感到不滿和質疑，「比日韓高就危險」、「這樣競爭力被搶光」、「比泰國還高是在哈囉」等留言一字不改地刷滿討論串。不僅如此，也有人直接點出協商效率低落，抱怨「談判這麼久只談到20%」、「20%還送錢就爛了」、「到底送了什麼才有20%」。

同時，也有網友選擇認命，認為「沒送錢還能20%算不錯」、「至少沒有32%」算是壞消息中的好消息。不過，更多人將焦點放在細節，「重點是給多少錢」、「要看送了什麼」、「等細項內容」，普遍希望政府能進一步公開談判內容，讓外界了解真正的交換條件。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日韓 美國 台股 關稅

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