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蘋果「首款折疊iPhone傳明年登場」鄉民嗨爆！果粉讚：重新定義潮流

聯合新聞網／ 綜合報導
根據研調機構集邦（TrendForce）最新預估，2025年折疊手機出貨量將達1,980萬支，滲透率約1.6%、持平2024年。若蘋果正式入局，高階消費者對折疊產品的關注度與接受度有望快速提升。圖／路透
根據研調機構集邦（TrendForce）最新預估，2025年折疊手機出貨量將達1,980萬支，滲透率約1.6%、持平2024年。若蘋果正式入局，高階消費者對折疊產品的關注度與接受度有望快速提升。圖／路透

摩根大通分析師預測，蘋果將於2026年9月推出首款折疊iPhone，定價1999美元（約新台幣5.9萬元），並將其納入iPhone 18系列。這款新機傳採書本式摺疊設計、搭載7.8吋無摺痕螢幕，並回歸Touch ID。消息一出，PTT股板立刻掀起熱烈討論。

PTT一名網友對此興奮表示，「小摩近期發報告，蘋果明年有望推出折疊手機！好棒，千呼萬喚終於要來了。」他認為市場對摺疊機的冷淡，主要是因為「蘋果還沒重新定義這個產品」，並打算「下半年卡位摺疊軸承類股，明年賺到摺疊！」

許多網友看好蘋果的號召力，認為「一定賣爆，果粉信仰無敵」、「1999美元太便宜了」、「第一代折疊iPhone對果粉有象徵意義」，甚至有人笑稱「蘋果說無摺痕，散戶就敢ALL IN」。也有投資人直接聯想到相關供應鏈，留言「3376有機會飛嗎」、「軸承概念股快鎖定」。

不過，也有不少網友唱反調，有人批評「折疊螢幕很不耐用」、「這價格都能買平板加手機了」、「每年都傳明年，祖傳消息了吧」。還有人直言「三星、華為都出幾代了，蘋果才跟進」、「第一代先當白老鼠，我等第二代」。

此外，部分網友則點出另一層市場意涵，認為蘋果加入摺疊手機戰局後，可能掀起高端市場新一波競爭，也可能重新定義產品生態。「蘋果不是第一個做折疊的，但會是第一個把折疊變成潮流的。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 蘋果 手機 iPhone

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