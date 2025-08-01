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法人買超172億「開獎前的暖身」？鄉民猜背後意義：準備噴！

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

台股7月最後一個交易日仍沒有等到川普對台關稅結果，大盤持續震盪，惟權王台積電（2330）盤中、收盤分創1,165、1,160元新高價，帶動權值大軍士氣，除玻纖、CCL等PCB族群續強外，AI概念族群也紛紛走多，終場指數收漲80點、報23,542點，成交值增至4,001億元，三大法人續買超172.11億元。數據一出，PTT股版隨即熱烈討論，不少網友笑稱「這是開獎前的暖身」，也有人反問「誰在賣？」

統計三大法人31日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超87.13億元，投信買超0.98億元；自營商買超（合計）83.99億元，其中自營商（自行買賣）買超億27.96元、自營商（避險）買超56.02億元。

一名網友在PTT分享統計數據，有人直呼「外資才買87億？有點少啊」，但網友也認為整體仍在偏多格局。留言區出現大量「誰沒買」的揶揄回應，甚至有人貼出梗圖嘲笑市場資金「連內褲都送光光」。也有網友提到自營商避險部位的56億買超，直呼「背骨自營到底看到了什麼」。

不少網友關注這波買超的力道，有人樂觀喊話「明天看來要噴了」、「一直買一直買」，認為在關稅談判結果公布前，法人的加碼動作有其指標意義；也有人揣測「這是不是內線」，推測法人的資金動作或與政策利多有關。

不過，也有部分網友保持懷疑態度，質疑「外資87億太少」、「這樣的力道怎麼拉得動大盤？」甚至有人酸「只有航運受傷害」，認為中小型股依舊低迷，法人的買超主要集中在權值股，對整體市場的帶動有限。

整體而言，三大法人連續加碼的態勢，讓市場短線情緒偏多，但網友對於外資買超規模見仁見智。一派認為「錢慢慢印、慢慢給」，另一派則提醒「大漲前也要留意出貨」，PTT再度成為多空論戰的聚集地。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 法人 外資 川普 台股 台積電

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