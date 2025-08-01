台灣關稅出爐！白宮官網公告20％高於日韓 網嘆：「被搶還要說謝謝」

台美關稅談判終於有最新進展！美國白宮31日於官網行政命令頁面公開各國關稅，台灣最終稅率確定為20%，比日本、南韓的15%還高。就在8月1日最後期限逼近之際，行政院發言人李慧芝也表示，目前談判已「幾乎只等美國決策流程」，更透露最終產業影響評估，將與4月預估有所不同。這番話一出，立即在PTT引發熱議，討論從產業衝擊到國內談判態度，網友各有看法。

不少網友對談判進度顯得無奈，像是「等川普起床啦」、「凌晨兩點川寶睡覺了再等一下」，甚至有人酸「川普隨便改數字，台灣只能照單全收」。還有人用賭盤心情看待，「15%加4000億是喪事喜辦」、「32%就直接抬去埋」，認為談判過程宛如一場豪賭。

也有網友反諷國內政治攻防，質疑「以前說我們是第一批進去談的，結果呢？」、「談了四個月只會放消息」，甚至有人批評協商本質「送錢換關稅」、「12兆換15%，結果還要謝主隆恩」、「被搶還要說謝謝」。這些聲音透露出對政府談判策略的不滿與無力感。

但部分人則表現得較為務實，認為「不吞32%就是談出15%，已經是最好的結局」、「日本、韓國都跪了，台灣憑什麼硬槓」，強調在國際現實下，能避免最壞狀況已經不易。更有人認為這場談判只是「選擇較小的傷害」，未來產業仍需靠自身調整與政策補貼。

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