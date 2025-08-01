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川普新關稅出爐！彭博點名這2國成最大輸家 日韓、歐盟情況曝光

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

英美推小型核反應爐！他喊買「核能妖股三連星」LEU、SMR、OKLO

聯合新聞網／ 綜合報導
英美討論合作小型核反應爐。圖為美國喬治亞洲沃格特爾核電廠。（歐新社）
英美討論合作小型核反應爐。圖為美國喬治亞洲沃格特爾核電廠。（歐新社）

英國首相基爾·施凱爾與美國總統川普會面，討論在小型模組化反應爐（SMR）領域合作，首批由勞斯萊斯承建，計畫投入25億英鎊並創造約3,000個就業機會。這項能源計畫不僅在英美成為焦點，也引發PTT網友熱議，有人看好核能投資，更有人酸台灣「還在吵要不要核電」。

PTT網友看到此新聞後發文並直言「我還是先專心買美股核能好了」，並分享近期追蹤的「核能妖股三連星」LEU、SMR、OKLO，甚至提到前幾天趁股價回檔時撿貨隔天就獲利。原PO也感嘆「不查不知道，一查嚇一跳，勞斯萊斯連太空核能都要做」，並戲稱「薯條拚加大」要全力加碼核能相關標的。

不少網友留言表達支持，有人喊「核能妖股隨便買」、「All in RR！」，也有人分享實戰經驗，「LEU 235出掉等200接回」、「RYCEY已翻10倍」。部分投資人則樂觀看待SMR前景，認為「英美合作等於技術與資金雙重保證」，更有人笑稱「別人的車廠蓋核電廠，我們的小吃店做快篩」。

另一方面，也有網友酸度滿點，拿台灣現況對比英美計畫，「台灣離島要不要先開個試驗SMR」、「我們只會討論不會做」、「裕隆來承建的話反核派馬上暴增」。更有人調侃「英國是什麼野雞國家，還在用核能，學學台灣綠能好嗎」，諷刺國內能源政策爭議。

也有網友補充勞斯萊斯十年核能研發歷程，指出該公司自2015年投入150位工程師研究，並獲英國政府支持，才有如今的成果。有人感嘆「這就是政府支持的力量」，並認為這次SMR計畫除了能源布局，也象徵英國在國防與太空領域的技術野心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 核能 英國 太空 核電 美國 反核 川普 能源政策

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