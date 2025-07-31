快訊

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

台灣拚到關稅15％？開放農產品、汽車投資美國4000億美元…市場熱議條件划算嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣拚15%對等關稅，開放美國農產品、汽車，投資美國4000億美元引爆社群討論，外界關注是否能與日韓站上同一起跑線，條件內容成焦點。（路透）
台灣拚15%對等關稅，開放美國農產品、汽車，投資美國4000億美元引爆社群討論，外界關注是否能與日韓站上同一起跑線，條件內容成焦點。（路透）

台美關稅談判進入倒數，根據《信傳媒》與《彭博社》多方報導，台灣有望與日本、韓國一樣獲得15%的對等關稅，交換條件是對美開放農產品（如美豬、美牛、基改黃豆標示放寬）、汽車市場，並承諾投資美國3300～4500億美元，市場盛傳台積電將負擔其中一半。有業界解讀，這些投資金額還包含台積電已對美投資的1650億美元。

談判背後，美方開給台灣的條件相當嚴格。美媒形容「美國貿易代表像榨檸檬一樣榨取台灣」，希望取得市場全面開放與巨額投資。政治解讀認為，賴政府面臨兩難...對美強硬恐傷兩岸及美台關係，讓步則勢必承受國內農業、工商等團體壓力，尤其明年又逢六都選舉，平衡內外挑戰難度大增。

從產業角度來看，台灣能獲得與日韓同等的15%稅率，意味未來經貿競爭力不致落後主要對手。相關人士直言：「不要比我們的競爭對手高就好」，各國的關稅高低會左右台積電、三星、英特爾等企業的全球布局，也直接影響產業未來。

社群上，網友一片熱議：「便宜的美車 終於要來了嗎？」「4000億太高了啦 日韓市場人口大台灣那麼多 差沒多少」「目標是15 實際呢？剩幾個小時開獎囉」「全開然後上貢天文數字結果目標只是15% 我沒看錯吧」。

也有人酸：「便宜的特斯拉要來了嗎！！」「台積電都送了還要4000E 比戰敗國還慘」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日韓 美國 美豬 日本 關稅 台積電 賴政府 特斯拉

延伸閱讀

00878明宣布本季配息…0.6元也屬合理水準！超馬芭樂讚：有底氣但採養生策略

台美關稅「揭牌前夕」震撼傳出25％…網傻眼：加匯損比32％還慘

00878配息公告在即！稀飯估「0.47元」：0.3是真本事、其他看資本利得

關稅底定前大盤創高！郭哲榮：台積電新高…台股就看15％關稅能否落地

相關新聞

台灣拚到關稅15％？開放農產品、汽車投資美國4000億美元…市場熱議條件划算嗎

台美關稅談判進入倒數，根據《信傳媒》與《彭博社》多方報導，台灣有望與日本、韓國一樣獲得15%的對等關稅，交換條件是對美開放農產品（如美豬、美牛、基改黃豆標示放寬）、汽車市場，並承諾投資美國3300～4

關稅底定前大盤創高！郭哲榮：台積電新高…台股就看15％關稅能否落地

美韓關稅談判終於拍板，由25％降到15％，換來3500億美元投資、1000億美元購買能源，韓國全市場開放。分析師郭哲榮（哲哲）直言，雖然這種做法像是「土匪」，但只要日、韓、台三方都壓在15％，台灣股市

台美談判「4000億」換關稅 網憂台灣人要吃草到川普下台

在PTT出現「繳了4000億鎂 台股會吃草嗎？」討論串，有網友直言4000億美元幾乎等於四年政府預算，擔心台灣人「要吃草吃到川普下台」，社會福利與基礎建設也可能被壓縮，批評這根本是「美國人喂台灣人吃草

關稅公布在即…她不解夫喊「股票全賣」不敢動 一票股民點頭：已翻頁

美國總統川普提出的對等關稅即將於8月1日上路，我國稅率尚未揭曉。網友在Threads熱議，值此之際，手中的股票該全數出清或加碼，引起不少網友討論。

謝金河看好台塑四寶？全網群嘲「冥燈」：準備空軍集結

財信傳媒董事長謝金河近日在臉書指出，台塑四寶第二季虧損超過250億元，但股價已反映利空，認為AI伺服器帶動高階材料需求，傳統產業有望翻身。他並點名台玻、富喬、德宏、建榮等供應鏈，建議南亞可將電子材料事業獨立上市，台塑則應集中石化業務，藉此推動集團改革。

日韓關稅皆為15％…台灣區間預估15至20％？郭哲榮：若能一樣台股有望噴500點

隨著美國與南韓達成新協議，南韓將投資美國3500億美元、再加碼採購1000億美元天然氣與能源，並開放市場、給予美國0關稅換來關稅從25%降到15%，引發市場熱議。 分析師郭哲榮（哲哲）今（31）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。