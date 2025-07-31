台灣拚到關稅15％？開放農產品、汽車投資美國4000億美元…市場熱議條件划算嗎

台美關稅談判進入倒數，根據《信傳媒》與《彭博社》多方報導，台灣有望與日本、韓國一樣獲得15%的對等關稅，交換條件是對美開放農產品（如美豬、美牛、基改黃豆標示放寬）、汽車市場，並承諾投資美國3300～4500億美元，市場盛傳台積電將負擔其中一半。有業界解讀，這些投資金額還包含台積電已對美投資的1650億美元。

談判背後，美方開給台灣的條件相當嚴格。美媒形容「美國貿易代表像榨檸檬一樣榨取台灣」，希望取得市場全面開放與巨額投資。政治解讀認為，賴政府面臨兩難...對美強硬恐傷兩岸及美台關係，讓步則勢必承受國內農業、工商等團體壓力，尤其明年又逢六都選舉，平衡內外挑戰難度大增。

從產業角度來看，台灣能獲得與日韓同等的15%稅率，意味未來經貿競爭力不致落後主要對手。相關人士直言：「不要比我們的競爭對手高就好」，各國的關稅高低會左右台積電、三星、英特爾等企業的全球布局，也直接影響產業未來。

社群上，網友一片熱議：「便宜的美車 終於要來了嗎？」「4000億太高了啦 日韓市場人口大台灣那麼多 差沒多少」「目標是15 實際呢？剩幾個小時開獎囉」「全開然後上貢天文數字結果目標只是15% 我沒看錯吧」。

也有人酸：「便宜的特斯拉要來了嗎！！」「台積電都送了還要4000E 比戰敗國還慘」。

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