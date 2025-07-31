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關稅底定前大盤創高！郭哲榮：台積電新高…台股就看15％關稅能否落地

聯合新聞網／ 綜合報導
美韓敲定15％關稅，台積電領漲創高，AI概念股同步強勢。分析師郭哲榮看好：只要台灣談到15％，台股有望再衝一波大行情。圖／聯合報系資料庫
美韓敲定15％關稅，台積電領漲創高，AI概念股同步強勢。分析師郭哲榮看好：只要台灣談到15％，台股有望再衝一波大行情。圖／聯合報系資料庫

美韓關稅談判終於拍板，由25％降到15％，換來3500億美元投資、1000億美元購買能源，韓國全市場開放。分析師郭哲榮（哲哲）直言，雖然這種做法像是「土匪」，但只要日、韓、台三方都壓在15％，台灣股市就能成為最大受益者。「關稅公布15％，台股隔天有機會噴500點！」他不諱言。

今日台積電（2330）盤中最高來到1165元，創下歷史新高，成為盤面最大亮點。AI雙雄緯創廣達分別勁揚3％、5％，愛普更一度攻上漲停。哲哲強調，AI題材依然是台股的主流，緯創與廣達連續入選世界500強，實力不容小覷。

除了台積電領軍，近期美國科技股財報也傳捷報。臉書（Meta）與微軟財報皆優於預期，資本支出規模再上修，帶動相關台股供應鏈信心。特別是輝達H20晶片解禁後，讓台積電持續受惠，法人預估後續動能可期。

外部變數方面，聯準會（Fed）本次維持利率不變，不過主席鮑爾態度偏保守，市場預期9月降息機率下滑。近期台幣大貶，也使得美債ETF受到追捧。哲哲補充，等到關稅正式落地，匯市與債市有望出現新一波變動。

他最後強調，未來台灣關稅談判結果將牽動大盤走勢，只要順利壓低到15％，台股補漲行情隨時可能展開。各方投資人也都高度關注本周內關稅稅率是否塵埃落定。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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