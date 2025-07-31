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普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

看LINE訊息以為被盜！她收到實用生日禮 1卡直接折掉股票交割款和手續費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示近日收到朋友送來的生日禮物為「股票禮品卡」，令她又驚又喜。 示意圖／ingimage
一名網友表示近日收到朋友送來的生日禮物為「股票禮品卡」，令她又驚又喜。 示意圖／ingimage

當前社會詐騙亂象頻傳，連收到生日禮物是「股票禮品卡」瞬間也會怕怕的！一名網友於Dcard發文表示，她生日收到朋友送的永豐股票禮品卡，收到訊息當下心裡充滿疑問，想說這是什麼東西，以為是詐騙集團傳的訊息，有點擔心還不太敢點進去，甚至問了跟朋友之間的通關密語。

原po表示，她確認沒問題後才敢打開，第一次聽到股票有禮品卡，覺得頗神奇，除了謝謝朋友的貼心，也許願一起投資賺大錢看演唱會。

她進一步透露，因為前陣子跟朋友聊天有提到投資理財，想要先從小金額定期定額開始，朋友想說乾脆就送股票禮品卡給她當生日禮物，也比較有投資的動力。原po說自己收到這樣的禮物還滿開心的，不僅很實用，也更想開始邁出投資的第一步。

從擷圖的Line訊息畫面可發現，股票禮品卡等同現金，可用於永豐金的豐存股定期定額投資平台買台股，而且不限金額可全額抵用，有超過200檔優質台股與ETF可選擇，最低100元即可開始投資。

文章底下有人留言，「這個禮物我給100分」、「朋友很用心耶」、「長大後真的更愛實用的禮物了」、「我也是第一次看到這種欸好酷喔，但我一定也會覺得對方被盜」、「超前部署的禮物」、「幫朋友拍拍手」、「用這個禮物很貼心餒，可以拿來買股票」，還有人問說「這禮品卡能買什麼股票還是直接折抵用？」，其他人則回應，「可以直接折抵交割款和手續費」。

「股票禮品卡」是一種創新的金融商品，全台首創由永豐金證券於2025年2月通過金融科技創新實驗核准後推出，送禮人不必成為證券客戶，透過三大電信業者的手機MID實名認證，即可快速完成註冊，面額以百元為基礎，入手門檻較低，方便一般民眾當做小額贈禮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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