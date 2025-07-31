台美談判「4000億」換關稅 網憂台灣人要吃草到川普下台

在PTT出現「繳了4000億鎂 台股會吃草嗎？」討論串，有網友直言4000億美元幾乎等於四年政府預算，擔心台灣人「要吃草吃到川普下台」，社會福利與基礎建設也可能被壓縮，批評這根本是「美國人喂台灣人吃草」。但也有人認為台積電、半導體等產業出口續強才是真正重點，台股是否會受衝擊才是焦點。

留言觀點分歧，不少人認為這其實是企業主導投資、政府舉債處理：「主要是企業出資」、「4000億應該是公股貸款和企業赴美投資，政府預算不可能達成」，「日本借款做法，影響不大」、「台灣外匯存底還有7000億美金」；也有人擔憂長期排擠建設、匯率和國債風險，「央行要跟民間抽美金」、「台幣貶值換美元，會不會像委內瑞拉？」、「這比百年美債還鬆散」。

對於「吃草」說法，有網友冷嘲熱諷「你吃草是因為你沒錢，不是台灣沒錢」、「台灣人錢最多 不怕」、「台積電漲就好 指數好看 有交代」；另一派則感嘆「就是公司繼續賺錢，人民去死的意思」、「功德台灣，吃苦當吃補」。

不少人也建議直接買美股避險，「全世界投資美股欸」、「集體開戶領美國薪水」成為另類自嘲。

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