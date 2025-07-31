關稅公布在即…她不解夫喊「股票全賣」不敢動 一票股民點頭：已翻頁

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聯合新聞網／ 綜合報導
美國對等關稅將於8月1日上路，股市該如何操作？台股示意圖。 聯合報系資料照
美國對等關稅將於8月1日上路，股市該如何操作？台股示意圖。 聯合報系資料照

美國總統川普提出的對等關稅即將於8月1日上路，我國稅率尚未揭曉。網友在Threads熱議，值此之際，手中的股票該全數出清或加碼，引起不少網友討論。

一名女網友昨(30)日在Threads發文表示，先生突然叫她將手中股票全賣掉，說是與關稅政策有關。但她沒聽此建言，仍未出清股票，表示自己其實不太懂，只是跟著買而已。

網友見文向原po道恭喜，認為這是明智的選擇，建議原po可從過往操作的經驗判斷，若嬴多則留。也有人說，今年4月7日及9日加碼撿便宜，3個月後都有賺！

還有人表示，若有風吹草動，外資理應會先跑，看31日加權如果大跳水，就是真的了，但目前沒跡象，「關稅在前一波反應過了」、「關稅問題請翻頁」、「關稅的影響性對投資人來說，已經在減弱了」。也有人提醒投資人，今年會有一次降息，加上美金和關稅後全球金融的走向，「不解釋，懂的都懂」。

部分網友看好股市局勢，有人認為「看結構就很明顯要創新高了，利空消息都是讓你上車的機會」。也有人採較保守的投資態度，建議投資人可保留一點現金，「長期投資沒差，現金準備好大跌就補」、「如果下跌還有現金可以買；如果比預期好，會噴，可以再吃點魚尾巴」，建議投資人還是看手中標的和關稅是否有直接影響。但也有看衰股市的網友：「規避風險最近確實是可以減碼」、「今天先賣一半。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 台股

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