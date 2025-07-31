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日韓關稅皆為15％…台灣區間預估15至20％？郭哲榮：若能一樣台股有望噴500點
隨著美國與南韓達成新協議，南韓將投資美國3500億美元、再加碼採購1000億美元天然氣與能源，並開放市場、給予美國0關稅換來關稅從25%降到15%，引發市場熱議。
分析師郭哲榮（哲哲）今（31）日於社群發文指出，南韓與日本同為台灣主要競爭對手，關稅底線都談到15%，台灣現在要談低於這個數字並不容易。
他強調，台灣近期傳出可能要投資美國4000億美元，但以台灣GDP規模，合理預期應落在3000億美元，「最理想甚至談到2000~2500億」，但最終「關稅稅率」才是關鍵，投資金額不是主戰場。
郭哲榮認為，只要能談到15%，台股隔天就有望大漲500點，投資人應特別留意即將公布的正式數字。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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