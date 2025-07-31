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鮑爾決議維持利率不降…川普：也許我該自己當聯準會主席

聯合新聞網／ 綜合報導
Fed維持利率不變，川普公開放話「自任主席」，PTT網友戲稱「帝王級嘴炮」。（路透）
Fed維持利率不變，川普公開放話「自任主席」，PTT網友戲稱「帝王級嘴炮」。（路透）

美國聯準會（Fed）決議維持利率不降，主席鮑爾強調獨立決策，並拒絕總統川普一再施壓降息。面對鮑爾「頂住壓力」，川普竟嗆聲：「也許我該自己當Fed主席！」讓美國政壇、金融圈一片譁然，也讓PTT網友群起吐槽。

本次Fed會議，兩位由川普提名的理事首度反對多數決議，主張應降息1碼，但鮑爾堅守數據至上、不受政治干預原則。川普則繼續在媒體前抱怨「有人就是不降息」，甚至口出狂言「我可不可以自己當主席？」還批評聯準會整修預算失控。這番舉動引發外界討論總統權力是否能伸手金融政策。

不少網友對於川普放話「自任Fed主席」忍不住大開嘲諷，直言「都給你定規則跟玩就好 可以嗎？」、「川普搞不清楚捏 我是懂王 尊重一下好嘛」、「美國總統+Fed主席，這開金手指了吧」、「乾脆整個地球給你統治 直接自封地球皇帝如何」。也有人吐槽「快滾吧 老鮑」、「川普只剩嘴了 工作最忌撈過界」、「這才是我認識的川普啊」，認為這波操作完全展現個人特色。

另一方面，也有網友關注經濟本質，質疑「經濟上修、關稅推升通膨，到底要怎麼降息？」、「經濟好要降息，等到衰退時要怎麼辦？負利率？」、「你搞出高關稅 通膨會低嗎 通膨高怎麼降息？」留言區充滿美式幽默與惡搞建議：「快登基啊」、「修憲直接負利率」、「你先自己進廠鎖螺絲踩縫紉機啦」、「也許你該自己做晶片」。還有人問「美國要不要直接改帝制？」、「這總統真的超哭的」，將這場金融政治大戲玩笑到底。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 通膨 鮑爾 聯準會

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