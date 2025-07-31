日韓天價投資換取15％關稅…台灣能怎麼應對？網自嘲「安心睡」
面對日韓都開出天價投資換取15%關稅，PTT網友近來熱議台灣是否只能選擇「跟著跪」，甚至有網友自嘲「安心睡」，認為不如直接等結果、什麼都不用做，諷刺氛圍拉滿。
不少留言對政府提出質疑，酸言不斷：「就等政府宣布啦，底層只能繼續安心睡」、「反正政府只會嘴硬，結果還是被宰割」、「都這個節骨眼了，政府還有什麼B計劃？」、「到頭來還不是要加碼投資，還不如早點跪完早點睡」。
有網友認為現實就是如此殘酷：「日韓都跪了，台灣還能有什麼招？就跟著跪，求不要跪太難看」、「美國就是最大甲方，台灣只能分期付保護費」。部分網友則點出無奈現況：「比競爭對手高的關稅，最後一定是企業和勞工承擔，還能怎麼選？」、「不然你東西不賣給美國，企業倒閉、裁員，大家一起安心睡？」
討論串中還出現不少極端建議：「乾脆直接賣給中國，氣死美國」、「台積電整個搬去美國，大家一起抱頭蹲下迎接衝擊」。但也有人提醒，這些招數都不現實，「半導體本來就是台灣唯一籌碼，但川普要的就是整條供應鏈到美國，還有什麼可以換？」
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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