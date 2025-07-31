日韓天價投資換取15％關稅…台灣能怎麼應對？網自嘲「安心睡」

台美關稅談判進入最後倒數，官方對於談判內容三緘其口，只承認有進展、但尚未明確落點。美方已對外宣布與日韓達成15％關稅協議，同時要求台灣比照追加對美投資，市場傳出台灣「要談到15%，恐怕得端出高達400

2025-07-31 09:46