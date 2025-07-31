快訊

半導體風雲／三星錯估HBM賽局變化 台積拒相挺恐失戰力

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

沈玉琳住院兩天各方揣測不斷 老婆芽芽首發聲

日韓天價投資換取15％關稅…台灣能怎麼應對？網自嘲「安心睡」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣面臨美方關稅壓力，社群留言湧現「安心睡」與「只能跪」氛圍，不少網友批評政府缺乏新解方，對出口前景憂心忡忡。中央社
台灣面臨美方關稅壓力，社群留言湧現「安心睡」與「只能跪」氛圍，不少網友批評政府缺乏新解方，對出口前景憂心忡忡。中央社

面對日韓都開出天價投資換取15%關稅PTT網友近來熱議台灣是否只能選擇「跟著跪」，甚至有網友自嘲「安心睡」，認為不如直接等結果、什麼都不用做，諷刺氛圍拉滿。

不少留言對政府提出質疑，酸言不斷：「就等政府宣布啦，底層只能繼續安心睡」、「反正政府只會嘴硬，結果還是被宰割」、「都這個節骨眼了，政府還有什麼B計劃？」、「到頭來還不是要加碼投資，還不如早點跪完早點睡」。

有網友認為現實就是如此殘酷：「日韓都跪了，台灣還能有什麼招？就跟著跪，求不要跪太難看」、「美國就是最大甲方，台灣只能分期付保護費」。部分網友則點出無奈現況：「比競爭對手高的關稅，最後一定是企業和勞工承擔，還能怎麼選？」、「不然你東西不賣給美國，企業倒閉、裁員，大家一起安心睡？」

討論串中還出現不少極端建議：「乾脆直接賣給中國，氣死美國」、「台積電整個搬去美國，大家一起抱頭蹲下迎接衝擊」。但也有人提醒，這些招數都不現實，「半導體本來就是台灣唯一籌碼，但川普要的就是整條供應鏈到美國，還有什麼可以換？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日韓 美國 川普 關稅 半導體 台積電

延伸閱讀

韓國談成15％關稅、3500億美元「投資」美國！PTT：台灣沒這數字要崩了

日韓為何「吞得下去」願天價交換15％關稅？全世界都被川普搶一輪

鴻海（2317）目標價喊到300！專家試算給出「340」：以後195就是底部了

全世界搶著跟美國跪…中國為什麼不用吞下去？網直言：互為對方主要市場

相關新聞

鮑爾決議維持利率不降…川普：也許我該自己當聯準會主席

美國聯準會（Fed）決議維持利率不降，主席鮑爾強調獨立決策，並拒絕總統川普一再施壓降息。面對鮑爾「頂住壓力」，川普竟嗆聲：「也許我該自己當Fed主席！」讓美國政壇、金融圈一片譁然，也讓PTT網友群起吐

日韓天價投資換取15％關稅…台灣能怎麼應對？網自嘲「安心睡」

面對日韓都開出天價投資換取15%關稅，PTT網友近來熱議台灣是否只能選擇「跟著跪」，甚至有網友自嘲「安心睡」，認為不如直接等結果、什麼都不用做，諷刺氛圍拉滿。 不少留言對政府提出質疑，酸言不斷：

全世界搶著跟美國跪…中國為什麼不用吞下去？網直言：互為對方主要市場

中美關稅休兵再度延長，美國財長明言中國寧可被課100%關稅，也不願在核心政策讓步，引發網友熱烈討論中國為何能如此強硬。有網友認為，這背後除了體制差異，更是中國內需規模與產業結構帶來的底氣。 不少

日韓為何「吞得下去」願天價交換15％關稅？全世界都被川普搶一輪

日韓近來與美國達成關稅15％協議，背後卻藏著天價交換條件：日本必須對美投資5500億美元、且美方掌握九成收益，韓國則提出4000億美元投資，由美方全權分配。網友直呼：「這種條件吞得下去？」、「以前納貢

台灣關稅談判膠著？網擔憂：出價不到韓日…怎能拿同樣待遇？

台美關稅談判進入最後倒數，官方對於談判內容三緘其口，只承認有進展、但尚未明確落點。美方已對外宣布與日韓達成15％關稅協議，同時要求台灣比照追加對美投資，市場傳出台灣「要談到15%，恐怕得端出高達400

川普放話會見習近平！他放心喊「穩了」：關稅休兵到年底

美中在瑞典斯德哥爾摩結束第三輪高層經貿談判，美國總統川普29日表示，雙方會談進展順利，預計年底前可能與中國國家主席習近平舉行峰會。川普指出，美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰對談結果滿意，是否延長8月12日到期的關稅寬限期，將由他拍板決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。