全世界搶著跟美國跪…中國為什麼不用吞下去？網直言：互為對方主要市場

中美關稅休兵再度延長，美國財長明言中國寧可被課100%關稅，也不願在核心政策讓步，引發網友熱烈討論中國為何能如此強硬。有網友認為，這背後除了體制差異，更是中國內需規模與產業結構帶來的底氣。

不少人提出，中國的經濟規模與內需市場讓其「即使短期受損，仍有本錢撐過去」。也有人認為，「中美兩國雖各有損失，但都還有談判空間」，甚至有分析「美國雖是全球最大買家，長遠看雙方還是需要彼此」。

針對中國不輕易讓步，也有網友認為「政策彈性與社會體制是關鍵，台灣、韓國和中國本就有不同背景與選擇」。有人則觀察「不吞下去只是階段戰術，長期還是得兼顧經濟發展與產業穩定」。

PTT網友針對中國不吞下美國關稅的議題，出現多元討論。有一派認為「中國有自己的市場空間，影響雖大但沒到撐不住」、「其實美中互為對方主要市場，誰讓步都要承受壓力」，也有人指出「貿易戰已經打幾年，雙方其實都在等新變化」、「中國政策可以比較彈性操作，跟台灣韓國不同」，並認為「兩邊都有籌碼，短期強硬，長期還是要看談判」。

也有不少留言強調，「不吞下去是戰術選擇，長遠經濟壓力還是在」以及「中國部分產品有其他出口選擇，未必只靠美國市場」。針對台灣是否能夠仿效這種作法，則有網友直言「台灣、韓國和中國情況不同，不一定能複製」。

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