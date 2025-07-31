日韓為何「吞得下去」願天價交換15％關稅？全世界都被川普搶一輪

日韓近來與美國達成關稅15％協議，背後卻藏著天價交換條件：日本必須對美投資5500億美元、且美方掌握九成收益，韓國則提出4000億美元投資，由美方全權分配。網友直呼：「這種條件吞得下去？」、「以前納貢還有回禮，現在根本明搶。」

討論區一面倒認為，美國「拳頭最大、說了算」，日韓即使不願意，也只能選擇「含淚吞下去」，否則就要面對高關稅、產業失血、經濟重挫。有網友指出，「你可以不吞，然後不要賣東西給美國啊」、「其實投資是分年慢慢編列，先安撫川普再說」，也有人分析「這種金額正常是拖著不給，先敷衍四年再慢慢觀察新局勢。」

另一派則對於高層決策無力感加重，「這十幾兆換算下來是幾年總預算，國會能吞嗎？」、「官員子女都有美國護照，你覺得他們敢不答應？」還有人反問：「不吞還能怎麼辦？放棄美國市場嗎？」

不少留言強調日韓與美國有深度綁定，「駐軍、產業、財團都靠美國，不給錢更慘」，也有反諷「這根本戰敗國條約」、「全世界都被搶一輪」。最後不少人預測，未來台灣也將面臨類似難題，「明天你就會問台灣怎麼吞得下去」、「15%一定會吞，投資幾千億美元先同意再說」。

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