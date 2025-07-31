台灣關稅談判膠著？網擔憂：出價不到韓日…怎能拿同樣待遇？

台美關稅談判進入最後倒數，官方對於談判內容三緘其口，只承認有進展、但尚未明確落點。美方已對外宣布與日韓達成15％關稅協議，同時要求台灣比照追加對美投資，市場傳出台灣「要談到15%，恐怕得端出高達4000億美元」的方案。美國貿易代表對於最新進度僅表示「不確定」，讓外界憂心協商仍有變數。

從社群討論來看，網友普遍悲觀：「韓國都跪了，台灣不可能不跪啦」、「如果沒意外5000億美金也會妥協了」。不少人直接點名台灣談判處於極度被動，「日韓都談妥15%，川普現在可以更肆無忌憚勒索台灣了」，也有人認為台灣要拿下15％的關稅，只能跟進韓日「高價換低稅」，否則就等著「全面落後」。

而對於台灣端出上看4000億、甚至5000億美元方案，部分網友質疑財源：「5000E鎂哪來的錢，國會也不會通過吧」、「賺回來台灣要花幾年？不如別賺了」，甚至有人嘲諷政府「先開支票，到時候國會不過就立院多數的鍋」。

也有留言指出台灣匯率已大貶10％，「等於一開始就比日韓多10％了吧」，還有人質疑政府牌已打光，「底牌早沒了，所以不好談」，並批評目前「伸頭一刀縮頭一刀，反正死定了」。

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