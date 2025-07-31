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美國水產放行掀波…網酸「四千億美金吃到飽」：若結果還是關稅20、25％真會吐血

聯合新聞網／ 綜合報導
美國水產品開放話題持續延燒，社群聚焦「四千億美元」與「八門全開」交換低關稅條件，網友戲稱波士頓龍蝦有望成為台灣吃到飽新寵。歐新社
美國水產品開放話題持續延燒，社群聚焦「四千億美元」與「八門全開」交換低關稅條件，網友戲稱波士頓龍蝦有望成為台灣吃到飽新寵。歐新社

衛福部食藥署突發公告開放美國水產品進口，掀起市場熱議。消息一出，許多人質疑是否「放行水產換低關稅」，搭配高達四千億美元的投資傳聞，台美談判進入白熱化。根據公告，8月12日起，只要檢附美國官方證明文件，美國水產如甲殼動物、罐頭蝦蟹等，即可輸台。官方卻低調拒答是否與關稅協商掛鉤，讓外界紛紛猜測背後真正盤算。

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不少網友焦點全放在「四千億美金」這個天文數字，有人質疑：「4年稅收都給老美？現在是搶劫嗎？」、「4000億美元美國海鮮吃到飽？」、「談判團乾脆游泳回來好了」；也有人轉向自嘲，「只要有便宜波士頓龍蝦就OK」、「便宜的海鮮要來了嗎？」「美國水產好吃又安全的圖卡快出來了，等著洗板」。

但也有網友冷靜提醒，「到時候進來一樣不便宜啦，乖乖被搶」、「如果給4000億結果還是20%、25%，真的會吐血」。

面對台日韓競爭，不少人分析這波條件開到「八門全開」已成常態，直言「日本5500億、台灣4000億根本沒差」、「美國爸爸 車子呢？」、「台灣什麼都比人貴，只有薪水低」。也有人戲謔，「全亞洲都喪權辱國」只能「共體時艱」，更有人反問「這算賣台嗎」、「到時候便宜的波士頓龍蝦會吃到吐？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美國 日本 川普

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