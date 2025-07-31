韓國談成15％關稅、3500億美元「投資」美國！PTT：台灣沒這數字要崩了

美國總統川普宣布與南韓達成貿易協議，南韓不只接受15％關稅，還要砸3500億美元「投資」美國、再加購1000億能源產品。PTT股板立刻炸鍋，不少人認為這場亞洲關稅大戰壓力已經全部轉向台灣，若沒談到15%，「真的就要崩了」。

川普在Truth Social自豪宣布，韓國將大手筆3500億美元讓美方主導投資，並採購美國能源，同時全面開放市場，還直接點名汽車、農業都要零關稅，美國出口產品無須繳稅，韓國則要繳納15%。川普還公開恭賀新任韓國總統，並強調是雙方貿易代表共同努力的成果。

不少PTT網友一早看到南韓同意15%關稅、再送上3500億美元巨額投資，紛紛大喊台灣壓力爆表。討論串裡各種焦慮聲浪湧現，像是「台灣應該也是15了吧，沒談到15感覺要崩了」、「主要競爭對手都15%，台灣不能比人高」、「沒15真的會崩，畢竟主要競爭對手是南韓」。同時，質疑台灣是否有能力負擔巨額投資的聲音也不少，「要15%就給錢，沒給錢就吃屎，鬼島拿得出來嗎」、「無法想像台灣被勒索四千億美元以上，會有多慘烈」。

另外，也有網友直接比較南韓開放條件，認為這波談判不只是數字高低，還包括產業全開放，「韓國八門全開+3500億」、「農產品汽車都零關稅，台灣能跟嗎」、「日韓都敢全開，台灣還想撐什麼」。而面對這場美國主導的關稅大戲，更多人只能自嘲無力：「真的好想贏韓國」、「川普拿到大紅包開心了」、「台灣壓軸，讓全世界看見台灣」、「還在想32%關稅的是想全台勞動人口失業？」

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