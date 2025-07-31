川普放話會見習近平！他放心喊「穩了」：關稅休兵到年底

美中在瑞典斯德哥爾摩結束第三輪高層經貿談判，美國總統川普29日表示，雙方會談進展順利，預計年底前可能與中國國家主席習近平舉行峰會。川普指出，美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰對談結果滿意，是否延長8月12日到期的關稅寬限期，將由他拍板決定。

PTT上有網友分享這則新聞並直呼「穩了」，認為川普主動放話「習近平想見我」，顯示談判氛圍樂觀。該網友推測，美中很可能持續以「延長90天」的模式，將關稅休兵一路延到年底，市場則可望因談判穩定而「股市慢慢漲，跟著川投顧賺錢」。

不過，其他網友則滿懷疑慮，紛紛吐槽「從年初講到年底，還不是見習生」、「川普想見習？習根本不想見」、「這大概只是川普的單方面說法」。也有人調侃川普「是多想見？根本是羅密歐與茱麗葉」；更有人反酸「阿川跪了吧，對盟友硬、對中國軟」。

部分網友則將焦點放在台灣談判，「羨慕人家都第三輪了，我們還卡在原地」、「台灣應該也只能等美中先談好」，甚至有人悲觀認為台灣可能被邊緣化，只能被動接受結果。

整體而言，討論呈現兩極：一派認為美中「延長休兵」有助穩定市場，對股市偏多；另一派則諷刺這場戲碼「一延再延」，最後恐怕只是政治表演，直到年底「川普還是見習生」。

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