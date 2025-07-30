美印喬不攏？網猜台灣「八門全開」跑不掉：特斯拉將變便宜

美國總統川普宣布，若美印在農產品、乳製品等談判議題上持續僵持，印度恐面臨20%至25%的高額關稅。外媒報導，印度暫無新提案，可能先接受高關稅，待8月中美方代表訪印再進一步協商，期望在9至10月前完成更廣泛的雙邊協議。

PTT有網友分享這則新聞並表示，川普在歐盟、日本都成功談成協議後，對印度態度明顯強硬，並直言「台灣不開放也是20-25%，但我相信台灣一定八門全開」。他甚至打趣稱，未來不只特斯拉變便宜，可能還能「喝到便宜的牛奶」。但他也提醒，若印度關稅談判陷入僵局，可能衝擊蘋果在印度的生產布局。

許多網友看到消息後立刻熱議，有人嘲諷「丸子，一起25%」、「印度請加油，台灣穩了」、「最高25%，只要不是32%都能接受」，更有人諷刺「台灣大概會比印度更高，因為我們超好談」。也有網友冷眼旁觀，「談不攏才25%，我們一定比他們低」，甚至認為台灣很可能「八門全開換低關稅」。

另一方面，也有人將焦點放在印度態度，認為印度「宇宙最強國」不怕美國壓力，還有人提醒「印度不讓步，美國就拿不到基改農產品和乳製品市場」。部分網友則開酸川普「TACO：還沒公布的都25%好了」、「印度這麼硬，AAPL小心了」，質疑貿易戰恐波及科技供應鏈。

整體討論呈現兩極，有人認為這只是川普的談判手法，最後結果可能低於25%；也有人堅信台灣會「全面讓步」換取低關稅。更多網友則無奈表示：「公布之前一切都是嘴砲，等TACO（川普）開獎就知道真相了。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。