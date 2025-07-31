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謝金河看好台塑四寶？全網群嘲「冥燈」：準備空軍集結

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院經發會顧問、財信傳媒集團董事長謝金河。記者黃婉婷／攝影
行政院經發會顧問、財信傳媒集團董事長謝金河。記者黃婉婷／攝影

財信傳媒董事長謝金河近日在臉書指出，台塑四寶第二季虧損超過250億元，但股價已反映利空，認為AI伺服器帶動高階材料需求，傳統產業有望翻身。他並點名台玻、富喬、德宏、建榮等供應鏈，建議南亞可將電子材料事業獨立上市，台塑則應集中石化業務，藉此推動集團改革。

然而，這番言論引發PTT網友強烈反彈。一名網友在分享新聞時直言「老謝開示，台塑四寶要翻身」，但留言區卻一片哀號，許多人戲稱「丸子」（完了的諧音）、「穩了，穩死的穩」，認為謝金河是「股海冥燈」，他的看多往往被視為反向指標。

部分網友甚至調侃，「剛漲就被老謝開口，早洩行情」、「明天跌停見」、「四寶翻身？是翻肚吧」，認為這波漲勢恐怕被謝金河的發言「喊死」。也有人無奈表示，「才一根漲停就出來吹」、「看漲說漲，看跌說跌」，質疑其論調缺乏一致性。

不過，也有網友冷靜看待，指出謝金河提到的AI材料確實是趨勢，「南亞玻纖、銅箔確實有角色」，但強調「短線漲多要小心出貨」。另有人調侃「老謝=最佳反指標」，反著做才安全，「準備空軍集結，送分題」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 老謝 反指標 謝金河 台塑四寶

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