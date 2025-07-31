金管會新規「恐讓高股息ETF消失」？官方曝原委…網猜陰謀論

近日網路盛傳金管會祭出新規定，恐導致高股息ETF消失，引發市場恐慌。不過金管會澄清，這並非新規定，而是投信投顧公會在2023年11月已彙整業者意見後發布的「收益平準金配息指引」，近期僅是再次公告供業界遵循，並非強制規範。

一名網友在PTT分享新聞後指出，許多人誤以為金管會突然出招，其實這是早在2023年就存在的舊消息，僅是業界的執行細節指引，「不是規定，也沒有撤回問題」。他強調，投資人不必過度恐慌，了解背景後就知道這次爭議只是「資訊落差」。

對此，許多網友鬆了一口氣，直呼「不是就說舊消息了，還在那焦慮，笑死」、「買高股息繼續買」，也有人開玩笑說「878可以放心了」。部分網友則質疑媒體製造恐慌，「前兩天是不是有人特地故意做新聞有目的？」懷疑市場傳聞恐被刻意放大，讓投資人誤判情勢。

然而，也有網友針對「指引」本身提出討論，有人提醒「Guideline金融業還是會遵守啊，不然想被金檢？」認為即便不是強制規範，業者仍會配合執行，長期下來恐讓高股息ETF逐步走向市值型配置。另有人批評「拿平準金來配本來就不合理」，支持此指引有助於改善配息的透明度與合理性。

整體而言，這場討論最後回到投資本質，網友普遍認為投資人應理解「高股息不等於穩賺」，也有人呼籲「買市值型ETF更單純，不用擔心政策風向」。不少人調侃這波恐慌「白忙一場」，但也提醒投資人應保持警覺，避免再被類似的「舊聞新炒」誤導市場情緒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。