川普關稅逼出9兆大單…熱議美方要求台灣投資AI園區？噱頭消息真實性引爆論戰

美國總統川普對等關稅大限將於8月1日到期，前立委郭正亮爆料，美方要求台灣投資3000億美元（約新台幣9兆元）於孫正義規劃的AI園區，引發輿論熱議。雖然官方尚未公布談判結果，但此說法迅速掀起PTT網友激辯，有人認為這是合理的經貿籌碼，也有人質疑消息來源不可靠，呼籲政府應公開談判進度避免市場恐慌。

有網友在PTT分享新聞後指出，3000億美元雖然天價，但若投資AI園區後台灣供應鏈可透過工程與代工賺回資金，「投資的股權還在，只要能賺錢，未必是吃虧」，並舉例黃仁勳、蘋果、中東資金都找台廠合作，認為此舉或能轉化為產業優勢。他同時批評政府談判資訊不透明，應「把難處說出來，讓各界討論因應」，否則若協議突然公布，勢必讓企業措手不及。

然而，多數網友對郭正亮的爆料持懷疑態度，直言「這人講話從沒準過」、「通靈王又來了」，認為其言論缺乏可信度，有人甚至嘲諷「寧願相信世上有鬼，也不信郭正亮那張嘴」。也有網友質疑「消息來源在哪啦，不要一天到晚放不確定消息」，並認為談判結果未明，現在下結論為時過早。

也有部分網友採取中立態度，認為「快開牌了，等公布就知道真假」，並指出美方過去確實曾要求韓國投資AI產業，台灣被要求出資也「不意外」。另有網友則討論可能的財政影響，憂心「要台灣砸9兆，恐怕要進入大舉債時代」，甚至有人打趣「9兆補貼廠商到老闆買超跑都有剩」。

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