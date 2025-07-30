川普關稅逼出9兆大單…熱議美方要求台灣投資AI園區？噱頭消息真實性引爆論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普推動關稅政策。歐新社
美國總統川普推動關稅政策。歐新社

美國總統川普對等關稅大限將於8月1日到期，前立委郭正亮爆料，美方要求台灣投資3000億美元（約新台幣9兆元）於孫正義規劃的AI園區，引發輿論熱議。雖然官方尚未公布談判結果，但此說法迅速掀起PTT網友激辯，有人認為這是合理的經貿籌碼，也有人質疑消息來源不可靠，呼籲政府應公開談判進度避免市場恐慌。

有網友在PTT分享新聞後指出，3000億美元雖然天價，但若投資AI園區後台灣供應鏈可透過工程與代工賺回資金，「投資的股權還在，只要能賺錢，未必是吃虧」，並舉例黃仁勳、蘋果、中東資金都找台廠合作，認為此舉或能轉化為產業優勢。他同時批評政府談判資訊不透明，應「把難處說出來，讓各界討論因應」，否則若協議突然公布，勢必讓企業措手不及。

然而，多數網友對郭正亮的爆料持懷疑態度，直言「這人講話從沒準過」、「通靈王又來了」，認為其言論缺乏可信度，有人甚至嘲諷「寧願相信世上有鬼，也不信郭正亮那張嘴」。也有網友質疑「消息來源在哪啦，不要一天到晚放不確定消息」，並認為談判結果未明，現在下結論為時過早。

也有部分網友採取中立態度，認為「快開牌了，等公布就知道真假」，並指出美方過去確實曾要求韓國投資AI產業，台灣被要求出資也「不意外」。另有網友則討論可能的財政影響，憂心「要台灣砸9兆，恐怕要進入大舉債時代」，甚至有人打趣「9兆補貼廠商到老闆買超跑都有剩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 美國 郭正亮

延伸閱讀

台灣關稅15％成定局？彭博爆「已給最佳稅率」 網直言：最後數字只有川普能決定

鄭麗君還在美國「努力到最後一刻」！關稅談判卡關？網：聽起來像準備吃鍋貼了

00878、00919、0056...以後配不出高息？稀飯闢謠：只要資本利得夠高仍可以

00878明宣布本季配息…0.6元也屬合理水準！超馬芭樂讚：有底氣但採養生策略

相關新聞

美印喬不攏？網猜台灣「八門全開」跑不掉：特斯拉將變便宜

美國總統川普宣布，若美印在農產品、乳製品等談判議題上持續僵持，印度恐面臨20%至25%的高額關稅。外媒報導，印度暫無新提案，可能先接受高關稅，待8月中美方代表訪印再進一步協商，期望在9至10月前完成更廣泛的雙邊協議。

川普關稅逼出9兆大單…熱議美方要求台灣投資AI園區？噱頭消息真實性引爆論戰

美國總統川普對等關稅大限將於8月1日到期，前立委郭正亮爆料，美方要求台灣投資3000億美元（約新台幣9兆元）於孫正義規劃的AI園區，引發輿論熱議。雖然官方尚未公布談判結果，但此說法迅速掀起PTT網友激辯，有人認為這是合理的經貿籌碼，也有人質疑消息來源不可靠，呼籲政府應公開談判進度避免市場恐慌。

鄭麗君還在美國「努力到最後一刻」！關稅談判卡關？網：聽起來像準備吃鍋貼了

美國對台對等關稅大限倒數，政院強調副院長鄭麗君仍留在華府，爭取最佳條件「努力到最後一刻」。但隨稅率遲未揭曉、談判內容也未明朗，網路討論瞬間炸開，聚焦「回來了沒？」、「還在拖？」成為最新話題。 美

輝達向台積電訂購30萬片H20晶片！鄉民卻因1原因怕了：只是騙散戶

輝達（Nvidia）恢復對中國銷售H20晶片後，市場需求隨即湧現。外媒報導，輝達已向台積電下單30萬片H20晶片，並要求中國客戶提交預估需求文件。儘管美國商務部尚未正式核發出口許可，但外界普遍認為此舉與美中稀土談判密切相關，也引發市場對AI供應鏈的高度關注。

川普連TikTok都要！鄉民酸「強盜式外交」：台積電也歸美所有

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，總統川普「非常喜歡TikTok」，認為這款短影音應用程式是與年輕人溝通的重要工具，但他同時強調TikTok必須轉為美國所有，並採用美國技術與演算法。根據現行規定，TikTok母公司字節跳動須在9月17日前完成出售，否則將被封殺。

台灣關稅15％成定局？彭博爆「已給最佳稅率」 網直言：最後數字只有川普能決定

彭博報導引述知情人士稱，美國川普團隊已向台灣提出「最佳稅率關稅」，但沒有明確標出具體數字，僅推測約落在15%左右。不過距離8月1日談判截止日愈來愈近，最終答案還是得「等老川開獎」，網友們忍不住在PTT

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。