鄭麗君還在美國「努力到最後一刻」！關稅談判卡關？網：聽起來像準備吃鍋貼了

美國對台對等關稅大限倒數，政院強調副院長鄭麗君仍留在華府，爭取最佳條件「努力到最後一刻」。但隨稅率遲未揭曉、談判內容也未明朗，網路討論瞬間炸開，聚焦「回來了沒？」、「還在拖？」成為最新話題。

美國總統川普7月以來陸續公布各國關稅，但台灣始終未定案。行政院發言人多次表示，鄭麗君仍在美國談判，強調「深化台美經貿」、「互利互補」兩大原則，並以「維護國家利益、守護產業與國民健康」為主軸，期盼談判促進雙邊平衡。對於是否回台、實際進度，院方僅回應「努力到最後一刻」。

針對行政院強調「努力到最後一刻」的談判氛圍，PTT網友分成明顯兩派。許多人對於官方說法存疑，像是「所以到底回來了沒啦 雷遁藏電影分身484」、「演完了沒啊？」、「不是說回來了XD」等留言層出不窮；也有人直接吐槽，「你派一隻難纏的豬去跟熊打架，努力有用嗎？」、「什麼時候要搓個大玉螺旋丸回來」，社群整體氣氛充滿無力感與揶揄。

另一派則聚焦談判內容本身，不乏看壞結局的聲音：「硬壓到20%以下，結果賠了一堆東西沒有比較好」、「談15%早就回家了 一定結果不好」。不過，也有網友選擇鼓勵，「台股很樂觀，可以期待一個好的稅率」、「感謝政府一直努力替國民爭取最大利益」。

但社群最熱門的話題，還是「努力到最後一刻」被玩成梗，大量網友留言「努力的最後一刻然後25%這樣比較好交代」、「最後交卷的同學出來成績都很差」、「努力到最後一刻聽起來像準備吃鍋貼（註）了」，氣氛一半吐槽、一半看戲。

吃鍋貼 談判結果如果不理想，就只能安慰自己 台灣連鎖鍋貼店的名字，在這類話題中就成了「去吃鍋貼」的延伸梗。很多網友會直接說「談不好就去雖敗（四海遊龍）由榮吧」來自嘲，暗指結果已經很明顯、就等吃鍋貼慶祝失敗了。

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