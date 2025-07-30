快訊

川普關稅陰影！英國鋼鐵城鎮的生存轉型之戰

台灣也受影響！俄羅斯規模8.7強震引發海嘯 氣象署曝抵台時間

獨／沈玉琳住院最新狀況曝 持續發燒但意識清醒：並未腦水腫

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣關稅15％成定局？彭博爆「已給最佳稅率」 網直言：最後數字只有川普能決定

聯合新聞網／ 綜合報導
彭博爆出台美關稅「最佳稅率」或落在15%上下，最終數字仍待川普拍板。PTT網友熱議談判進度，留言賭盤氛圍濃厚，主權與定價權高度受美方掌控。(路透)
彭博爆出台美關稅「最佳稅率」或落在15%上下，最終數字仍待川普拍板。PTT網友熱議談判進度，留言賭盤氛圍濃厚，主權與定價權高度受美方掌控。(路透)

彭博報導引述知情人士稱，美國川普團隊已向台灣提出「最佳稅率關稅」，但沒有明確標出具體數字，僅推測約落在15%左右。不過距離8月1日談判截止日愈來愈近，最終答案還是得「等老川開獎」，網友們忍不住在PTT上狂刷賭盤、直呼「這數字最後還是只有川普能決定」。

原文指出，賴清德總統近期政壇受挫，還面臨美國關稅談判壓力，若未能爭取到和日本、韓國同等稅率，將進一步衝擊領導威信。台灣團隊四處奔走，美國只丟下一句「給你最佳稅率」，但要拿到「鄰國待遇」還得有投資承諾，數字能不能壓低仍是未知數。

編輯推薦

PTT網友反應一面倒朝「未爆彈」方向開嗆。有人直言：「四趟飛機來回，到底談了啥？」、「問題只有要拿多少錢出來才有這個%數」、「難怪問就是不知道」。也有人直接玩起賭盤：「猜45%，比45%低就是大獲全勝」、「15%穩了，今天該噴了」、「可能是20-25%之間，後續還可以談」、「開獎在即，下好離手」。

討論串還有一堆網友搞笑接力：「15+10」、「32%+半導體18%＝中國50%」、「美國給的數字同意早公布了」、「最佳稅率是maximum還是minimum」、「台灣要被川川賣掉了嗎」、「封存30年」、「快公布啊，到底要蓋牌多久？」。也有網友推測，台灣若談不下「比日韓還低」的稅率，恐怕不會主動公佈，「只要比32%低，台股就瘋狂亂噴」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普

延伸閱讀

德法開砲怒批歐盟「屈服15％關稅協議」 股民憂：台灣怎麼辦？

美中TACO關稅無限延長！網友笑：台灣能一起「卡Bug」嗎？

00980T主打AI＋美債的「平衡型ETF」成新寵！孫太：成長我要但穩定也不能少

聯準會利率在即...降息有望？專家解析「按兵不動機會大」：9月才有望

相關新聞

川普連TikTok都要！鄉民酸「強盜式外交」：台積電也歸美所有

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，總統川普「非常喜歡TikTok」，認為這款短影音應用程式是與年輕人溝通的重要工具，但他同時強調TikTok必須轉為美國所有，並採用美國技術與演算法。根據現行規定，TikTok母公司字節跳動須在9月17日前完成出售，否則將被封殺。

台灣關稅15％成定局？彭博爆「已給最佳稅率」 網直言：最後數字只有川普能決定

彭博報導引述知情人士稱，美國川普團隊已向台灣提出「最佳稅率關稅」，但沒有明確標出具體數字，僅推測約落在15%左右。不過距離8月1日談判截止日愈來愈近，最終答案還是得「等老川開獎」，網友們忍不住在PTT

美中TACO關稅無限延長！網友笑：台灣能一起「卡Bug」嗎？

美中貿易戰進入新回合！中國商務部副部長李成鋼29日在瑞典宣布，美國與中國同意繼續延長24％對等關稅的暫停措施，雙方會密切溝通、就重大議題深入交流，但延長到何時則未透露。消息一出，不少市場人士直呼「一點

半導體關稅恐超過預期！他盼「台灣舔好舔滿」才能自保

美國陸續公布對各國的關稅政策，至於台灣的稅率，則要等到8月才會揭曉。一名網友在PTT分享自己賣出逾300萬股票轉進短債的決定，並提出對半導體關稅的悲觀看法。他認為川普政府可能先喊50%，兩年後才執行，並逐步給予豁免，但無論如何「稅率一定大於2成」，這將迫使台灣半導體產業加速外移。

美中貿易首日談判結束！他指「關稅最大贏家是他們」：川普會妥協

美中貿易談判於7月28日在瑞典斯德哥爾摩登場，雙方會談超過5小時，未對外發表評論。美國總統川普則在英國與首相施凱爾共同記者會上直言：「我希望看到中國開放市場。」此次談判的焦點在於延長90天的關稅與出口管制休兵協議，並為後續貿易合作鋪路。

德法開砲怒批歐盟「屈服15％關稅協議」 股民憂：台灣怎麼辦？

美歐於7月27日宣布達成貿易協議，美國對歐盟進口商品課徵15%關稅，換取歐盟承諾採購7500億美元美國能源，並投資6000億美元於美國。然而，德國與法國領袖批評這是「屈服」之舉，稱這是「黑暗的一天」。雖然協議仍須27個成員國全數同意，但外界普遍認為，各國雖有怨言，最終仍將接受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。