台灣關稅15％成定局？彭博爆「已給最佳稅率」 網直言：最後數字只有川普能決定

彭博報導引述知情人士稱，美國川普團隊已向台灣提出「最佳稅率關稅」，但沒有明確標出具體數字，僅推測約落在15%左右。不過距離8月1日談判截止日愈來愈近，最終答案還是得「等老川開獎」，網友們忍不住在PTT上狂刷賭盤、直呼「這數字最後還是只有川普能決定」。

原文指出，賴清德總統近期政壇受挫，還面臨美國關稅談判壓力，若未能爭取到和日本、韓國同等稅率，將進一步衝擊領導威信。台灣團隊四處奔走，美國只丟下一句「給你最佳稅率」，但要拿到「鄰國待遇」還得有投資承諾，數字能不能壓低仍是未知數。

PTT網友反應一面倒朝「未爆彈」方向開嗆。有人直言：「四趟飛機來回，到底談了啥？」、「問題只有要拿多少錢出來才有這個%數」、「難怪問就是不知道」。也有人直接玩起賭盤：「猜45%，比45%低就是大獲全勝」、「15%穩了，今天該噴了」、「可能是20-25%之間，後續還可以談」、「開獎在即，下好離手」。

討論串還有一堆網友搞笑接力：「15+10」、「32%+半導體18%＝中國50%」、「美國給的數字同意早公布了」、「最佳稅率是maximum還是minimum」、「台灣要被川川賣掉了嗎」、「封存30年」、「快公布啊，到底要蓋牌多久？」。也有網友推測，台灣若談不下「比日韓還低」的稅率，恐怕不會主動公佈，「只要比32%低，台股就瘋狂亂噴」。

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