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美中TACO關稅無限延長！網友笑：台灣能一起「卡Bug」嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
中國商務部副部長李成鋼宣布美中將繼續延長24％關稅休兵，網友熱議「TACO再現」，並聚焦台灣是否能同步受惠、稀土產業卡脖子成談判籌碼。（路透）
中國商務部副部長李成鋼宣布美中將繼續延長24％關稅休兵，網友熱議「TACO再現」，並聚焦台灣是否能同步受惠、稀土產業卡脖子成談判籌碼。（路透）

美中貿易戰進入新回合！中國商務部副部長李成鋼29日在瑞典宣布，美國與中國同意繼續延長24％對等關稅的暫停措施，雙方會密切溝通、就重大議題深入交流，但延長到何時則未透露。消息一出，不少市場人士直呼「一點都不意外」，甚至笑稱又看到「TACO劇本」上演，網友討論度瞬間爆表。

根據李成鋼說法，這次休兵意味著中美雙方對彼此加徵的關稅暫不恢復，相關反制措施也將續展。但市場觀察，這次延長消息一出，金融市場卻相當冷靜，顯示資本早已預期談判結果，僅是雙方再度「各退一步」的戲碼。

PTT，網友留言全面開嗆，不僅圍繞「TACO」狂刷，還把焦點放在關稅戰真正的影響力。有網友直言「川普 熱線 維尼」、「對中TACO的缺額 只好從鬼島拿回來了」、「中國現在稀土出口量掐很死，抓客戶庫存大概一兩個月，一斷出口就可以讓美國汽車電動車軍工產線在幾週內停產」。也有不少人關心台灣能否「順便延期」，認為「台灣的不能順便延期嗎反正都它口惹QQ」。

除了吐槽與反諷，部分網友指出全球稀土產業的博弈是背後核心，「沒有中國的中重稀土最慘的是美國的國防產業，先進武器雷達等等都不必做了」、「現在發現緬甸的重稀土礦產非常豐富，連中國都大量從緬甸進口，只是精煉還是完全得依靠中國」。還有人直言「延長就是沒談好啊」、「說真的TACO吃兩次就膩了」，一語道破無限期拖延的無力感。

但也有網友冷靜點評：「利好出盡，未爆彈往後移」、「反正雙方都打算脫鉤，打兩下痛了就休息一下，旁邊區域強權等著站隊」。美中貿易角力持續，台灣網友只好邊看戲邊自嘲：「台灣算中國對吧，難怪一直不公佈關稅」、「卡bug專家：一直延就是0趴啊，其他國變傻逼」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

TACO 美中 川普 關稅

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