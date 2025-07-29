若日韓關稅都談成15％…台灣超過怎辦？PTT崩潰：川普贏麻了全球跪著求減稅

美國關稅談判進入最終倒數，日本與歐盟已談成15％稅率，南韓急得追到蘇格蘭，還端出「造船合作案」要讓川普滿意。反觀台灣尚未公布最終結果，網友憂心忡忡：「日韓都15％，我們超過怎麼辦？台股真的會崩吧？」

根據《ETtoday》報導，南韓為了與美國達成關稅協議，讓談判官員搭機飛到英國蘇格蘭「貼身磋商」，更祭出規模數百億美元的「MASGA造船合作計畫」，希望讓美國造船業再度偉大，藉此換取關稅讓步。

南韓原先目標為關稅降至0%，但在日本、歐盟陸續成功降至15%後，韓方也轉為爭取與之比齊的條件。不過，目前尚未與美方敲定協議，外界觀察韓國已釋出巨大誠意，後續是否成功「入會」仍有變數。

不少網友焦點全放在「台灣還能談到多少？」尤其在日韓稅率雙雙落在15％的前提下，台灣若高於此門檻，恐怕會在全球供應鏈中陷入劣勢。一派網友明顯焦慮：「日韓都15，我們超過真的會被砍爆」、「台股會不會一開盤就崩？」

也有人一語道破談判背後的現實，「川普贏麻了，大家跪著送錢求減稅」、「5500億＋造船投資，這已經不是關稅，是投名狀吧」。更有網友反諷台灣的處理方式：「別人拿錢，台灣拿哲學」、「韓國在蘇格蘭挑燈夜戰，我們代表早回來吃功德餐了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。