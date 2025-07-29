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台美關稅「揭牌前夕」震撼傳出25％…網傻眼：加匯損比32％還慘

聯合新聞網／ 綜合報導
台美關稅談判進入倒數，市場盛傳可能落在25％，引爆PTT批評聲浪，網友直言「25％加匯損比32％還慘」，質疑這幾個月的談判根本是「在談身體健康」。(歐新社)
台美關稅談判進入倒數，市場盛傳可能落在25％，引爆PTT批評聲浪，網友直言「25％加匯損比32％還慘」，質疑這幾個月的談判根本是「在談身體健康」。(歐新社)

台美關稅最終稅率即將揭曉，市場風聲一波接一波。7月29日晚間，《信傳媒》爆出外交圈盛傳，台灣關稅「可能落在25％」，且傳出早就定案，只等川普政府公布。這一說法引發PTT炸鍋，網友紛紛質疑：「不是說22％嗎？怎麼又變25％？」

根據報導，副院長鄭麗君上週赴美磋商關稅議題，雖原訂返台卻臨時留守華府待命。消息指出，台灣可能被列為美方《貿易擴張法》第232條下的半導體調查對象，並傳出台灣曾主動「爭取比照晶片稅」落在25％，引發諸多疑問。

報導指出，雖然日本成功談成15％、歐盟降至15％並加碼採購能源與投資，美方對台態度依舊強硬，傳出因「未滿足川普提出的台積電入股Intel與技術分享」要求，無法換取更低稅率，導致談判卡關。

對於「25％」這個數字，PTT上出現大量不滿與諷刺聲浪。不少人質疑談判方向本身就出問題，「我們一開始只爭取25％？那川普肯定會往上加啊」、「找死嗎？怎麼會是自己談到這個水準」。也有人嗆聲「談這麼久結果跟韓國一樣25％，浪費機票錢」，直言「這不是談判，是健檢報告嗎」。

不少留言更將矛頭指向台積電與整體談判策略，認為「這篇邏輯是：你不願意交出核心技術，我就給你25％」、「談不成就讓台灣被課重稅，美國根本吃定了」。還有網友直言「25％加上匯損，實質壓力恐比32％還慘」，無奈喊話「這幾個月的談判到底在談什麼？是在談身體健康的嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 川普 台積電 半導體 鄭麗君

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