川普連TikTok都要！鄉民酸「強盜式外交」：台積電也歸美所有

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，總統川普「非常喜歡TikTok」，認為這款短影音應用程式是與年輕人溝通的重要工具，但他同時強調TikTok必須轉為美國所有，並採用美國技術與演算法。根據現行規定，TikTok母公司字節跳動須在9月17日前完成出售，否則將被封殺。

一名PTT網友分享這則新聞後直言，「川普喜歡的就必須給他，難怪關稅貿易也一樣」，並諷刺川普「喜歡全世界的錢，所以大家都要奉上」。該網友更提到，TikTok原定在2025年1月就應決定出售或關閉，如今卻一路延期，「中美關稅戰大概也會一直90天90天地拖下去」。

不少網友嘲諷此事是「強盜式外交」，有人留言「喜歡台積電是不是也要歸美國所有」、「打不贏就搶」。也有人把TikTok與美中談判掛鉤，認為「川普可能用TikTok當籌碼換稀土」、「如果中國不讓TikTok交易過，美國就TACO」。

另一派網友則對美國國內政治現實點出關鍵，「半數年輕人都在用TikTok，川普不敢真禁」、「演算法太香，川普只是想換個美國版本來控管」。也有網友認為此舉形同政治秀，「延長90天就是拖，等到選舉再決定」。

此外，部分網友延伸至半導體議題，將TikTok與台積電類比，嘲諷「川普也喜歡台積電」、「下一步是不是連晶圓都要搶？」還有人戲稱「川普就是胖虎，喜歡什麼就要搶來」。

整體來看，網友對此事反應兩極：一方認為這是川普以「強買強賣」方式維護國安與選票，另一方則批評這是「美式霸權的真面目」。不過更多人則悲觀預測，TikTok的命運恐怕會和中美關稅談判一樣，繼續陷入「無限延期」的循環。

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