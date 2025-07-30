半導體關稅恐超過預期！他盼「台灣舔好舔滿」才能自保

美國陸續公布對各國的關稅政策，至於台灣的稅率，則要等到8月才會揭曉。一名網友在PTT分享自己賣出逾300萬股票轉進短債的決定，並提出對半導體關稅的悲觀看法。他認為川普政府可能先喊50%，兩年後才執行，並逐步給予豁免，但無論如何「稅率一定大於2成」，這將迫使台灣半導體產業加速外移。

該網友指出，川普的真正目的是讓美國廠成本比台灣低，因此高關稅是必然手段。他更預測，未來可能透過「軍費換關稅」的方式與美國談判，認為「半導體外移與台灣安全掛鉤」，甚至舉例德國為了軍費擴大舉債，呼籲台灣也應提高舉債能力支撐國防與產業轉型。

最後他強調「越舔美國的國家股市越噴」，引用越南股市在關稅實施後大漲70%為例，直言「台灣應該舔好舔滿，別再既要又要」。

此文引發網友熱議。部分網友認同其論點，認為「短期被打爆才是真的」、「先喊高再豁免才是川普一貫手法」，有人更直言「小國不舔直接炸裂」。另有網友補充「台積電美國廠反而受惠」、「關稅越高，美國自家廠越賺」。

但也有反對聲音，批評這只是「腦補文」，認為目前談判結果未定，「等川普宣布就好」。有人質疑「關稅調高也未必一定要去美國設廠，中東都喊上兆美元投資」，認為台灣仍有談判空間，甚至有人直言「兩年後執行就是不會執行」。

也有網友延伸至財政議題，對原PO建議的「舉債換軍費」抱持不同看法，有人提醒「債務不能隨便用掉財政工具」、「台幣在國際市場沒流動性」，質疑舉債是否真能解決問題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。