美中貿易首日談判結束！他指「關稅最大贏家是他們」：川普會妥協

美中貿易談判於7月28日在瑞典斯德哥爾摩登場，雙方會談超過5小時，未對外發表評論。美國總統川普則在英國與首相施凱爾共同記者會上直言：「我希望看到中國開放市場。」此次談判的焦點在於延長90天的關稅與出口管制休兵協議，並為後續貿易合作鋪路。

一名PTT網友分享新聞後指出，「對等關稅最大贏家應該就是美國和中國，其他國家被迫趕在期限內送錢給美國，反倒是最硬的中國掌握稀土，川普會一直延期90天，就像抖音案一樣拖到現在還沒解決。」該網友認為，中國擁有談判優勢，美國即使強硬開局，最後仍可能被迫妥協。

此番言論引發網友熱議。部分網友直言「美國被騙幾次還不學乖」、「中國怎麼可能開放市場」，認為川普的談判策略過於天真，甚至有人調侃「開放市場，中國企業不就全死光？」。也有人質疑美國一再延長談判期限，只是「稀土綁架」下的被動選擇，直呼「川普這是跪著求談」。

另一派則提出反向看法，認為中國若真的「開放市場」，對美國科技、金融、農產品等產業將是大利多。「假設要中國開放雲端，Google直接大利多」、「金融市場若鬆綁，外資能大舉進入」。但也有網友提醒，中國開放的前提往往是「換條件」，可能牽連台灣利益，「給包子台階下，台灣恐怕要被犧牲」。

更多網友則以歷史與現實背景嘲諷，「中國5000年都沒真正開放過」、「除非有鴉片戰爭2.0」。有人直言，即使中國口頭承諾開放，仍會用各種限制掣肘外資，美國終究無法完全打開中國市場，川普「想看」恐怕只是政治宣示。

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