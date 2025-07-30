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輝達向台積電訂購30萬片H20晶片！鄉民卻因1原因怕了：只是騙散戶

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

輝達（Nvidia）恢復對中國銷售H20晶片後，市場需求隨即湧現。外媒報導，輝達已向台積電下單30萬片H20晶片，並要求中國客戶提交預估需求文件。儘管美國商務部尚未正式核發出口許可，但外界普遍認為此舉與美中稀土談判密切相關，也引發市場對AI供應鏈的高度關注。

一名PTT網友分享這則新聞時坦言困惑，「老黃原本說H20不會重啟產線，現在卻又傳出新訂單，搞得我好亂」，他懷疑這背後可能只是庫存調度與市場操作，並非真正的新增產能。

不少網友則認為這是市場慣用的消息戰術，「出貨囉，抓最後一個傻多」、「這種時候的新聞就是在騙散戶」、「懂的都懂」。也有網友嘲諷「台股敢買台積電的大多是投機客」，但立刻有人反駁「買哪檔股不算投機？中鋼嗎？」認為股市本質就是博弈，點出投資市場的現實。

另一派則從國際政治解讀，直指輝達下單可能與川普政府談判策略有關，「美中談判，放消息製造籌碼而已」、「老黃搞不好只是把庫存慢慢清出去」。更有人質疑出口許可尚未核發，這波訂單恐怕只是先行鎖貨，實際能否出貨仍存變數。

同時，也有網友以中國市場角度討論，認為「中國不是都下華為了嗎？」、「H20還能賣這麼好？」但也有聲音指出輝達產品在AI領域仍具壓倒性優勢，即便中國自主開發晶片，仍難以完全取代輝達的GPU。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

H20 PTT 輝達 台積電

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