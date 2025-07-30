德法開砲怒批歐盟「屈服15％關稅協議」 股民憂：台灣怎麼辦？

美歐於7月27日宣布達成貿易協議，美國對歐盟進口商品課徵15%關稅，換取歐盟承諾採購7500億美元美國能源，並投資6000億美元於美國。然而，德國與法國領袖批評這是「屈服」之舉，稱這是「黑暗的一天」。雖然協議仍須27個成員國全數同意，但外界普遍認為，各國雖有怨言，最終仍將接受。

一名網友在PTT分享這則新聞後直言，「15%就哀哀叫，那台灣怎麼辦？」並質疑台灣若面臨超過20%的關稅衝擊，是否真會「重傷」。他認為，外界流傳的「22%」傳聞可信度過高，預測最終結果可能落在15%，如同日本案例，「但代價是要送出一堆東西」。

此番言論引發熱烈討論，有網友直指歐盟內部批評只是政治表演，「罵完還是得跪」、「總要演給國內看」。也有人認為協議是無奈的現實，「沒一個國家敢否決，德法罵再多也只能吞下去」、「這就是歐盟，罵完照樣過」。

另一派網友則主張「脫歐論」，紛紛留言「不爽就脫歐啊」、「英國早就跑了，現在看起來很聰明」，並揶揄德法沒有膽量行動，「笑你不敢退出」、「脫歐啊，你們才是老大」。不少人更延伸至台灣情境，直言「反觀台灣連15%都奢望不到」，認為在全球貿易戰下，各國被迫妥協是無可避免的局勢。

也有網友從宏觀經濟角度剖析，認為協議是現實考量下的「最優解」，「小國撐不住，大國只能演戲」、「歐盟不是德法說了算，其他國家得靠美國市場」。更有人警告，未來恐有「第二波經濟戰」，強調德法雖批評但仍會配合，以避免歐盟內部分裂。

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