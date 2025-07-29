關稅傳22％台股急殺反是絕佳買點！郭哲榮：消息過度反應根本沒什麼好擔心

台股29日盤中突現急殺，大盤一度下跌超過300點，讓許多投資人措手不及。不過分析師郭哲榮（哲哲）認為，這波下跌其實是市場對「台灣關稅可能落在22%」的消息過度反應，加上近日融資大增、短線籌碼混亂，導致出現不理性賣壓。他直言：「這根本沒什麼好擔心的，現在的急殺，反而是你的絕佳買點！」

哲哲指出，若最終關稅公布落在15%~20%，台股還有機會大幅反彈，甚至不排除短線出現500點行情。近期外資回流明顯，過去10天買超達1087億，七月以來買超更累積2210億，顯示外資在關稅明朗前已提前進場布局。

美債ETF操作，哲哲說國泰20年美債（00687B）連日受惠台幣貶值，今日再漲0.5%，過去兩周累積漲幅已達2.5%。他認為，匯率提早貶值，很可能在預告台美關稅談判有望傳出好消息，後續仍可持續關注匯市動向。

展望後市，哲哲強調美國科技巨頭即將公布財報，Google加碼AI投資三千億台幣，也帶動AI題材熱度不減。他認為AI、PCB、ABF載板族群將是台股資金重心，配合關稅公布在即，有望引爆新一波補漲行情。他也提醒，外資大買、法人進場押寶，市場正靜待利多落地，建議投資人把握急殺買點，不要被短線恐慌洗出場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。