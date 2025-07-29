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關稅22％傳聞再起…台股急殺逾300點！「韓國25％照樣漲我們在跌什麼」？

聯合新聞網／ 綜合報導
市場傳言台灣關稅恐高達22%，台積電一度跌至1125元，台股盤中急殺逾300點。歐新社
市場傳言台灣關稅恐高達22%，台積電一度跌至1125元，台股盤中急殺逾300點。歐新社

台北股市29日早盤本來走勢穩健，卻因市場再度傳出台灣對美關稅可能高達22%，瞬間引發恐慌賣壓，盤中大跌超過300點。台積電一度跌至1125元，鴻海、聯發科等大型電子股也全線走弱。不過在一片下殺聲中，PCB族群及AI伺服器相關個股逆勢走強，盤面資金輪動明顯。

這波傳言一出，PTT網友也沒在客氣，社群留言各種KUSO。有人戲稱「市場永遠是對的」、「半導體關稅和一般關稅分開，前者才可怕」、「鬼故事」、「不聽謠，不信謠，聽黨，信黨，愛黨，挺黨」。還有人不滿高層「黑箱」操作，表示「好啦趕快公佈啦，整天黑箱」、「真的是莫名其妙」、「一天到晚用傳言做股票，不如去擲茭杯決定怎麼買」。也有網友酸：「韓國25%照樣漲，我們才22%是在跌什麼？」

不少人將矛頭指向政策透明度：「政府談判團回台不開記者會，放消息」、「談判中不對外說明不是很正常嗎？惡劣的是有名嘴亂放話」。還有一派網友分析悲觀預期不斷修正，從「外資說37%、趙少康說32%到現在變成22%，不就越來越低，應該是利多啊」。對於關稅多少才算高，則各自有解讀，有人說「10%以上都算高吧」、「15%以上都要崩崩吧」、「才22%，台灣這麼有錢，至少要32%才能顯示世界跟得上台灣吧」。

川普嘴巴最大」、「全部都要等美國自己宣布」、「哪個分析師，抓起來」、「要不然乾脆擲骰子決定」等留言刷版，讓嚴肅的市場氛圍多了不少自嘲與黑色幽默。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 關稅 半導體 台積電

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